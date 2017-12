Haze - korporácia postavená na drogách

Na akčný projekt Haze sme čakali pomerne dlho a keď to už konečne bolo vonku, mnohí zistili, že miesto rozkvitnutej ruže dostali kyticu poľných kvetov. Mnohým to nestačilo, hodnotenia dostávalo Haze podpriemerné a malichernosť niektorých recenzentov nemal

5. jún 2008 o 17:19 Ján Kordoš

Hlavným hrdinom je Shane Carpenter, ktorý sa narodil do nehostinného sveta budúcnosti, ktorý ovláda jedna jediná megakorporácia Mantel Global Industries. Majú pod palcom úplne všetko, ovládajú priemysel, majú svojich ľudí v politike a vedia hýbať tými správnymi pákami, aby sa na všetkých ostatných pozerali z čo najväčšej výšky. Shane je vojakom v službách Mantelu, akýmsi pochodujúcim terminátorom, ktorý je večne nadopovaný látkou zvanou Nectar. Ide o drogu, čo žiaľ Shane na začiatku netuší a Mantel vďaka používaniu tohto žltého plynu udržiava vo svojich radoch poriadok: bez nej totiž mnohí vojaci nevydržia, je im priebežne vstrekovaná do krvného obehu a prostredníctvom jej vplyvu sa z nich na bojisku stávajú neohrození hrdinovia. Lepšie vidia, nepriateľov spozorujete hneď vďaka žiare okolo nich, rýchlejšie beháte, dokážete rozdávať silnejšie rany, rýchlejšie sa vám regeneruje zdravie. Jednoducho idylka. Tŕňom v oku sú rebeli Promised Hand, ktorí zostrelili jedno zo zásobovacích lietadiel s Nectarom na palube. To bol jeden z impulzov, aby sa na Nectare závislí vojaci vybrali okamžite na miesto činu a vykosili rebelov raz a navždy. Ako to už býva zvykom, všetko sa napokon zmení, po zajatí vodcu rebelov Merina sa cestou späť na základňu stane menšia nehoda a Shane sa ocitá na druhej strane barikády, aby bojoval za dobru vec proti svojim bývalým „priateľom“, ktorí si nedovidia ďalej než na špičku nosu.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Rozprávanie pomerne zaujímavé, avšak nesmierne odbité. Cestu máte okorenenú niekoľkými zaujímavými prvkami vo forme vidín, avšak je toho až príliš málo a Haze budete vnímať ako naskriptovanú a lineárnu strieľačku, v ktorej kosíte nepriateľov, stláčate páky, aktivujete tlačidlá, vyraďujete z činnosti protilietadlové delá a znovu kosíte nepriateľov. Do toho je fajn príbeh podaný úplne stupídne. Nechýba ani využitie vozidiel či statických zbraní. Prostredie sa celkom príjemne mení, zbraní však budete mať pomenej: automat pre rebelov alebo Mantel, brokovnica, snajperka, raketomet a granáty alebo rotačný guľomet. S týmto málom si budete musieť vystačiť a hoci to je skutočne len štipka zbraní oproti iným hrám, v prestrelkách to nebudete ani veľmi vnímať. Drvivú väčšinu času budete postupovať v sprievode parťákov proti skupine nepriateľov, takže všetky súboje majú príjemné čaro, hlavne, nepripomínajúce one-man show, aj keď tým jediným vyvoleným, ktorý musí spraviť ten posledný krok, bude práve Shane, čiže vy. Od Haze nečakajte nič viac, žiadne RPG prvky, žiadne epické rozprávanie, žiadne originálne prvky a práve potom budete spokojní. Je to strieľačka – tu adrenalínová, tu skromnejšia, tam sa odohráva v úzkych koridoroch, hentam zas v obrovských exteriéroch.

GRAFIKA 7 / 10

O grafickom spracovaní sa hovorilo hneď po vydaní hry. Mnohí ho kritizujú za to, že nevyužíva skutočné HD rozlíšenie (ale to napríklad ani GTA 4) a hráči sa cítia o niečo ochudobnení. Úplne zbytočne – Haze totiž vyzerá dobre a to, že máte o niečo slabšie textúry než napríklad pri vyšperkovaných hrách ako Lair či Heavenly Sword, je vykúpené plynulosťou a vcelku príjemnými efektmi výbuchov a dymu. Postavy sú vymodelované vynikajúco, len keby sa nepohybovali ako na korčuliach. Samotné prostredie niekedy skutočne prekvapí a scenérie z budúcnosti nachádzate v podobe obrovských továrenských komplexov. Nie vždy sa však budete pohybovať výhradne v ťažobných priestoroch – svoje si odstrieľate na slnečných plážach, prebehnete sa džungľou (a napríklad nočný útek má neskutočné grády), osadou – je tu takmer všetko a je len škoda, že sa vývojári z Free Radical nepustili hlbšie do sci-fi priestoru, pretože hre by to svedčalo. Na hru sa však pozerať dá. Nebudete síce vyslovene ohúrení, niekedy sa nevyhnete miernemu sklamaniu, ale spracovanie predstavuje nadpriemer, navyše sa počas misie nič nenahráva (čo je však na druhú stranu degradované zdĺhavým loadingom po vašej smrti). Nie je to nič extrémne úžasne, avšak grafika si jednoducho svoju funkciu plní a ako bolo už dávnejšie povedané: vždy je lepšie mať o niečo menšie rozlíšenie s detailným prostredím a plynulým chodom. Ak tento model neuznávate, odčítajte si tri-štyri body z hodnotenia. Ako zvyčajne, fyzikálny engine sa v hre príliš nevyskytuje (aj keď napríklad v niektorých častiach môžete zničiť drevené latky, za ktorými sa skrýva nepriateľ). Horšie je to s niektorými kreáciami typu priechodné textúry či ich kolízia. Stále to však je nadpriemer, len hra nie je hypovaná ako iné veľké haló projekty, všakže.



INTERFACE 8 / 10

Ovládanie by bolo bezchybné nebyť jednej trochu bizarnej situácie, ktorá vás bude sprevádzať počas misií, kde musíte ovládať niektoré z vozidiel. Tie sú až príliš neposedné, necítite ich váhu a správajú sa ako angličáky na koberci, inokedy máte problém s nimi zatočiť. Budete mať chuť sa im vyhýbať, ale niekedy to bez nich jednoducho nejde. Samotná pešia akcia je zvládnutá čo sa ovládania týka na výbornú. Žiadne bizarné kreácie, žiadne zaručene fungujúce novinky, všetko máte namapované na pár tlačidiel a kopec ich ostal voľných. Zvyknete si veľmi rýchlo, teda pokým už máte nejakú tú konzolovú FPS-ku za sebou.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Haze nie je strieľačkou zlou alebo nudnou, avšak ani kvalitnou, prípadne tak príťažlivou, že ju musíte dohrať, inak od obrazovky dobrovoľne neodídete. Nevyužitý potenciál, tieto dve slová vám začnú blikať pred očami hneď od prvých minút a budete ich vidieť aj pri záverečných titulkoch. Samotný príbeh síce nie je nijak extrémne originálny, ale pri správnom rozprávaní zaujať môže. A práve tu je pes s mačkou a desiatkou ďalších zvieratiek zakopaný. Free Radical nás navnadili výbornými trailermi, v ktorých nás Mantel láka do svojich radov. V hre sa neobjaví nič také. Jednoducho ste vojakom Mantelu a keď sa stane „neočakávaná vec“, prestúpite na druhú stranu. Akú-takú atmosféru udržujú niektoré situácie: pokým ešte veríte v silu Mantelu, sú to večne nadopovaní kolegovia ako z béčkových akčných filmov, vždy s kvázi vtipnou a siláckou vetou na perách. Ale akosi to do bezmyšlienkovitého plienenia Mantelu pasuje. Potom sa začnú objavovať vízie, všetko uvidíte čiernobielo, niečo sa začne diať s dávkovačom Nectaru, v miestnosti zrazu zbadáte krvavé stopy a torzá tiel, všetko vnímate spomalene, každý výstrel je príliš hlasný. Alebo pri zmene strán si užívate do noci zahalené bažiny a džungľu, kde sledujete akoby svetlušky a Shane začne blúzniť z nedostatku drogy – minimálne to pôsobí zaujímavo. Hluchých miest, v ktorých sa príbeh uberá len rovno za nosom, pretože do musíme ísť do továrne, lebo musíme a basta, to nie je vôbec príťažlivé a hra začína strácať svoju atmosféru. Ktorú vlastne nikdy nemala naplno vytvorenú, ale mať mohla.

Všetko to vynahradzujú prestrelky, ktoré sú zaujímavé, riadne akčné a vďaka klasickému riešeniu zdravia, keď si po niekoľkých zásahoch musíte odpočinúť na kľudnom mieste, nestráca na intenzite. Vo farbách Mantelu používate ako zdroj zábavy spomínaný Nectar, ktorý vás nadopuje a zlepší schopnosti – občas síce systém ku koncu hapruje a po predávkovaní strieľate po všetkom, ale užijete si úlohu akéhosi malého bôžika, keď likvidujete všetko s noblesou. Následným prechodom k rebelom sa Nectarom prejedať nebudete – môžete sa zas tváriť ako mŕtvola, prípadne vyrábať špeciálne nectarové bomby, ktoré po výbuchu vytvoria špeciálny žltý oblak a ak do neho vstúpia vojaci Mantelu, začnú šalieť a strieľať po sebe. Prístup k hrateľnosti sa však vôbec nemení a stále ste minibohom, protivníkov likvidujete poľahky, hoci ste nedávno stáli na opačnej strane barikády. Stále pôjde len o strieľačku, kde musíte ísť za ukazovateľom a stlačiť gombík G, potiahnuť za páku P a podobne. Skripty by mohli riešiť nudnejšie pasáže, prípadne oživiť celú zápletku podobne ako sa to podarilo v Call of Duty 4, lenže v prípade Haze to jednoducho vyzerá až príliš umelo, nedôveryhodne a vnímate to ako hru zo starej školy, kde sa strieľa, pokým všetko nepriateľské neleží na zemi mŕtve a nič vás neprekvapí. Ešte že tie tímové prestrelky sú chytľavé a zábavné, ale nečakajte nič viac.



MULTIPLAYER 6 / 10

Multiplayer môže nalákať maximálne na rýchlu akciu. Počet módov (deathmatch, team deathmatch a assault) či zopár máp to nebude. Práve v multiplayeri vyniknú klady a zápory oboch strán a nie je nič lepšie, než sa spraviť v koži rebela mŕtvym, počkať, než sa súper otočí, rýchlo vstať a poľahky ho zneškodniť. Pri absencii živých hráčov (celkovo sú mapy obmedzené na 16 hráčov) môžete ostatných nahradiť botmi, avšak pre ich biednu AI to nie je až tak vhodné. Škoda, že na serveroch sa pohybuje pomerne malé množstvo ľudí.

ZVUKY 5 / 10

Zvukové efekty nepatria medzi extrémne významnú zložku, hoci všetko je ozvučené tak ako má a nikdy nebudete kráčať potichu. Dabing je vcelku podarený, ale samotné vety, ktoré herci predvádzajú sú stupídne až to zabolí. A čo je najhoršie, vaši parťáci majú nacvičených niekoľko fráz, ktoré neustále vykrikujú. Takže ak po stýkrát budete počuť ako máte bojovať za Merina vo vystrieľaných jaskyniach, zrejme sa budete snažiť vystrieľať vlastných sami.

HUDBA 7 / 10

Hudba patrí medzi tie lepšie soundtracky, to sa musí nechať a pokúša sa dotvoriť epickú atmosféru. Keby sa vyskytovala v ktorejkoľvek inej hre, istotne by sa jej to svojimi skladbami nahranými symfonickým orchestrom podarilo, avšak tu sa vsádza na rýdzu akciu a ani hudba neťahá tupo podaný príbeh vpred. Prezentácia príbehu je zúfalá a hoci sa hudba skutočne počúva dobre, je to asi tak všetko, čo na jej adresu budete môcť povedať, pretože do stupídneho rozprávania tak prepracovaný soundtrack jednoducho nezapadá.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Haze nepatrí medzi príliš dlhé hry – kľudným tempom ju dohráte behom 6-8 hodín. Žiadny veľký problém pri hraní mať nebudete, zaseknutia nehrozia. Akonáhle natrafíte na mierne obtiažnejšie miesto, zachránia vás vhodne rozmiestnené checkpointy. Možno to je až príliš jednoduché, hlavne ak umelá inteligencia protivníkov je na biednej úrovni. Občas prekvapia ukrytím sa za prekážku, no ich hlavnou výhodou býva presila. Sú hlúpučkí a ani vaši kamaráti na tom nie sú dvakrát dobre. Majú samovražedné sklony, niekedy len tak pre radosť strieľajú do steny, pretože za ňou je protivník, inokedy bežia k sebe a strieľajú si do ksichtu (ak trafia) s desiatich centimetrov. Klasicky stupídna umelá inteligencia v arkádových akčných hrách. Problém vám nebudú robiť panáci s automatom, panáci s brokovnicou a ani špeciálne komando, ktoré vydrží o 1-2 sekundy viac, prípadne záverečný súboj, trvajúci asi 30 sekúnd, pričom polovicu času som musel dotyčnú osobu hľadať. Vidím a strieľam, ono to padne, stačí namieriť presne. Nábojov budete mať vždy dostatok, keďže po každom nepriateľovi ostáva nejaká tá zbraň a munícia. Prechádzka ružovou záhradou to nebude, niekedy vás hra prekvapí a prichytí nepripravených, ale to sa stáva raz za uhorský rok. Kladom je, že aspoň to ubieha pomerne svižne, avšak možno až príliš, takže sa na záver prestrieľate za jedno popoludnie.