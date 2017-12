France Télécom chce kúpiť TeliaSonera

5. jún 2008 o 13:16 SITA

PARÍŽ/HELSINKI 5. júna (SITA, Reuters) - Francúzsky telekomunikačný operátor France Télécom plánuje podať ponuku na prevzatie škandinávskej spoločnosti TeliaSonera. Kombinovaná ponuka v akciách a hotovosti by mala predstavovať približne 280 mld. švédskych korún (SEK). Ako ďalej potvrdil v stanovisku France Télécom, ponuku podá len za predpokladu, že s prevzatím bude súhlasiť vedenie spoločnosti TeliaSonera. Predseda predstavenstva škandinávskeho operátora Tom von Weymarn však vyhlásil, že ponuka je "výrazne" nižšia než reálna hodnota spoločnosti a predstavenstvo ju preto nepodporí. France Télécom rozhodne o podaní ponuky do dvoch týždňov.

Spojením France Télécomu s TeliaSonera by vznikol štvrtý najväčší poskytovateľ mobilných telekomunikačných služieb na svete s 237 mil. klientmi v 30 štátoch sveta, s portfóliom rovnomerne vyváženým medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami. Akvizícia by navyše posilnila postavenie spoločnosti na európskom trhu, kde je France Télécom tretím najväčším operátorom podľa trhovej hodnoty. Akvizícia by posunula France Télécom pred nemeckého operátora Deutsche Telekom a umožnila mu prístup na trh škandinávskych krajín a Turecka. Podľa analytikov však nesúhlas vedenia TeliaSonera môže odzrkadľovať akcionársku štruktúru, keďže až polovičný podiel spoločnosti kontroluje švédska a fínska vláda.

Spoločnosť France Télécom je majoritným vlastníkom skupiny Orange Group, ktorá je 100-percentnou materskou spoločnosťou mobilného operátora Orange Slovensko.