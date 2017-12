Verizon sa môže stať jednotkou na americkom trhu

5. jún 2008 o 13:15 SITA

LONDÝN 5. júna (SITA, Reuters) - Americká telekomunikačná spoločnosť Verizon Wireless rokuje o odkúpení amerického poskytovateľa služieb mobilnej komunikácie Alltel. Potvrdila to vo štvrtok britská spoločnosť Vodafone, ktorá vo Verizon Wireless vlastní 45-percentný podiel. Ak by sa spoločnosti Verizon podarilo odkúpiť Alltel, stala by sa lídrom na americkom telekomunikačnom trhu, pričom prvenstvo by prevzala skupine AT&T. Podľa neoficiálnych informácií by sa kúpna cena mohla pohybovať okolo 27 mld. USD a mala by zahŕňať dlhy mobilného operátora v objeme asi 23 mld. USD.

Rokovania o prevzatí firmy Alltel prekvapili mnohých analytikov, keďže tento americký mobilný operátor len nedávno odkúpili súkromné spoločnosti TPG Capital a GS Capital Partners, kontrolovaná investičnou bankou Goldman Sachs. Podľa niektorých analytikov má Verizon dobrú pozíciu na refinancovanie dlhu Alltelu pri nižších úrokových sadzbách a navyše môže ušetriť v podmienkach sieťových a mobilných zariadení. V prípade úspešnej akvizície by počet zákazníkov Verizon Wireless v USA presiahol 80 miliónov a predbehol by tak konkurenčný AT&T, ktorý v prvom kvartáli evidoval 71 mil. klientov.