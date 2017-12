Sony ruší hry a plánuje in-game reklamu

5. jún 2008 o 9:55 Ján Kordoš

To však nie je všetko. Sony sa rozhodlo, že bude prostredníctvom hernej reklamy podporovať mnohé projekty pre Playstation 3. Ako dobre všetci vieme, pri športových hrách to už výborne funguje a zatiaľ si nik nesťažoval na agresívnu reklamu, všetko pôsobí prirodzene (a keďže sme reklamou doslova prežratí, nepríde nám ani v hrách divná). Do tohto biznisu vstupuje stále viac a viac spoločností, pretože sa hernej reklame predpovedá veľký boom, ktorý by sa mal pomaly rozbiehať v týchto rokoch. Napríklad Electronic Arts postavilo projekt Battlefield: Heroes na jednoduchom princípe: hra je zadarmo, sú v nej nevtieravé in-game reklamy a niektoré bonusy si dokúpite prostredníctvom mikroplatieb. Podobnou cestou chce vyraziť aj Sony. Nemusíte mať však hneď strach, že by počas hrania prichádzala každých 20 minút reklamná prestávka, ide len o prirodzené začlenenie reklamy do herného prostredia, z čoho sa dá výborne profitovať a získané financie sa zas využijú na nové projekty.

