V Tatrách zráta turistov automat

Celoročné zisťovanie návštevnosti v Tatrách zabezpečí automatický monitorovací systém.

5. jún 2008 o 0:00 Ján Glovičko

BRATISLAVA. Slovenskú časť Tatier navštívia ročne približne tri milióny turistov. Tento údaj je len orientačný. Celoročný monitorovací systém návštevnosti v Tatranskom národnom parku chýbal. Monitorovací systém zavádza Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity. Ďalšie zariadenia plánuje zakúpiť aj Správa TANAP­u.

Prístroj pomôže manažmentu i prírode

„Automatický monitorovací systém na počítanie návštevnosti zavádzame, aby sme zlepšili informovanosť o návštevnosti v národnom parku, jeho ročnej a dennej dynamike,“ vysvetlil Juraj Švajda z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Nové sčítavanie sa môže uplatniť v manažmente národného parku, keďže dokáže zistiť presný počet návštevníkov v jednotlivých dňoch.

„Mohlo by sa to využiť na zistenie potenciálu pri plánovanom výbere vstupného do vybraných častí národného parku, porovnať vstupy z hľadiska vplyvu na prírodu alebo zistiť reálnu záťaž počas dňa a roka,“ povedal Švajda.

Sčítavanie turistov sledovaním návštevnosti vybra­ných chodníkov robia zamestnanci Správy Tatranského národného parku manuálne, a to najmenej počas jedného dňa v letnej sezóne. Manuálnym sčítaním získané údaje spolu s údajmi z poľskej strany Tatier Správe TANAP­u zatiaľ postačujú. V manuálnom sčítavaní budú pokračovať aj toto leto.

Poliaci majú trinásť prístrojov

V poľských Tatrách majú nainštalovaných trinásť prístrojov. Fungujú tak, že senzor zaznamená infračervené žiarenie človeka a tiež pohyb v dvoch smeroch na chodníku. Uložené údaje sa stiahnu do počítača, a tak sa vypočíta počet turistov.

„V spolupráci s Poliakmi môžeme monitorovať zaťaženia nových cezhraničných turistických chodníkov po otvorení schengenského priestoru,“ povedal Juraj Švajda.

Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity minulý týždeň vyskúšal prvé zariadenie, v priebehu roka chce nainštalovať ďalšie. Nevýhodou je až 50 vstupov do Tatier, pričom jedno zariadenie stojí 70–tisíc korún. Údaje o návštevnosti poskytne výskumný ústav aj verejne.

Ďalšie zariadenia plánuje ku koncu tohoto roka kúpiť aj Správa TANAP-u. „Máme určité obavy z prípadného poškodenia alebo odcudzenia z miesta, kde budú nainštalované,“ povedal riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.