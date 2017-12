Ružové vízie Raya Kurzweila

Trochu optimizmu nezaškodí. V situácii, keď podľa mnohých nie sú vyhliadky Zeme ani ľudstva práve najlepšie, prichádza s veľmi optimistickými predpoveďami americký futurológ Ray Kurzweil.

Hovoril o nich na Svetovom vedeckom festivale koncom mája v New Yorku.

BRATISLAVA. Ak nedokážete držať diétu a máte problémy s nadváhou, buďte trpezliví. Podľa amerického futurológa R. Kurzweila sa o desať rokov objaví dostupný preparát, ktorý vám dovolí jesť všetko, čo chcete, a pritom nepriberiete ani gram.

Strašia vás skleníkové plyny? Nemajte obavy. Aj keď slnečné elektrárne sú teraz neefektívne a veľmi drahé, už o päť rokov sa môžu objemom produkcie vyrovnať tepelným. Kurzweil je dokonca presvedčený, že o dvadsať rokov budeme získavať všetku energiu z ekologicky čistých zdrojov. Pomôže v tom najmä rýchly rozvoj nanotechnológií a pripravovaná obrovská investičná akcia v kalifornskom Sillicon Valley, kde sa chytá prechod na "zelenú" energiu.

Bojíte sa smrti? Ak vydržíte do polovice 21. storočia, môžete sa dožiť singularity, čiže revolučného skoku, keď sa ľudia a stroje začnú meniť v nesmrteľné stvorenia s neustále modernizovaným programovým vybavením.

Čítajúca práčka

Vyzerá to až príliš krásne, aby to bola pravda. No aj kritici Kurzweila uznávajú, že nemajú do činenia iba s tuctovým vizionárom alebo fantastom. Je dostatočne dobrým futuristom, takže i prestížna americká Národná akadémia technických vied zverejnila jeho optimistickú prognózu rozvoja slnečnej energie.

Svoje predpovede pripravuje na základe zákona, ktorý sám vypracoval a ktorý hovorí o zrýchľujúcom sa postupe nových myšlienok. V New Yorku ho dokumentoval na príklade histórie vlastných vynálezov slúžiacich ľuďom. V roku 1976 vynašiel zariadenie na skenovanie kníh, ktoré ich vedelo nahlas prečítať. Bolo veľké ako práčka. Po dvoch desaťročiach predpovedal, že začiatkom 21. storočia budú môcť nevidiaci čítať hocaký text hocikde s použitím prístroja, ktorý budú držať v ruke. Pred šiestimi rokmi spresnil, že sa to stane v roku 2008. Nuž a na festivale predviedol nový prístroj veľký ako mobilný telefón. Nechal ho na ukážku prečítať nahlas program festivalu, čo dokázal bez jediného omylu.

Predpovedal porážku Kasparova

Predvídať vznik vreckového prístroja pre nevidiacich koncom 80. rokov uplynulého storočia vraj nebolo ťažšie ako urobiť niektoré iné prognózy, napríklad o raketovom raste internetu. Kurzweil relatívne presne predpovedal aj výhru počítača nad majstrom sveta v šachu. Určil ju na rok 1998, Deep Blue porazil Kasparova už rok predtým. A dodajme, že v uplynulom roku v oficiálnom zápase medzi strojom a najlepším človekom o titul majstra sveta zvíťazil počítač nad Vladimirom Kramnikom už úplne jasne - 4 : 2. Takže v šachu sa od nás už stroje nemajú čo naučiť.

"Niektoré aspekty vedy a techniky sa rozvíjajú tak, že ich možno predpovedať až neuveriteľne presne," tvrdí americký futurista. Predviedol napríklad graf ukazujúci vývoj sily počítačov od prvých prístrojov vynájdených pred viac ako sto rokmi. Zo začiatku sa ich výpočtová sila zdvojnásobovala každé tri roky, od polovice 20. storočia každé dva roky, na základe čoho vznikol známy Moreov zákon o 1,5-ročnom zdvojnásobení počítačového výkonu. Preto nie je správny predpoklad, že aj v budúcnosti sa budú veci vyvíjať rovnakým tempom ako teraz. Napríklad na prečítanie jedného percenta ľudského genómu v začiatkoch programu HGP (Human Genome Project) bolo treba veľa rokov, a vedci sa dokonca obávali, že ho nikdy nedokončia. Prišli však nové technológie, ktoré tempo čítania podstatne urýchlili.

Stávka o desaťtisíc dolárov

Na ďalších grafoch Kurzweil ukázal, že v 20. storočí nastal rýchly nárast počtu vydaných patentov, v rozšírení telefonického spojenia alebo výdavkoch na vzdelanie. Zvlášť zaujímavý graf sa týkal celkového technického rozvoja počas milióna rokov ľudskej histórie. Najskôr boli veľmi dlho iba kamenné nástroje, no potom sa všetko začalo urýchľovať, nastal rozvoj poľnohospodárstva, písma, prišla priemyselná revolúcia, objavili sa počítače.

Motorom terajších zmien sú informačné technológie, ktoré spôsobia revolúciu v biológii, medicíne či energetike. Na svojich grafoch už Kurzweil zaznamenal začiatok rastu nanotechnológií, rýchlosti čítania genómov alebo presnosti záberov, získavaných pri tomografii mozgu. Tvrdí, že okolo roku 2020 dokážeme náš mozog vybaviť počítačmi a vytvárať stroje, ktoré nebudú hlúpejšie než my.

Neurovedci sú, samozrejme, oveľa opatrnejší. Uznávaný odborník Vilayanur S. Ramachandran, ktorý s Kurzweilom na festivale diskutoval o budúcnosti ľudského mozgu, si myslí, že vytvoriť mysliacu mašinu vybavenú emóciami sa možno podarí, no prerobiť "softwér" ľudského mozgu je príliš zložité.

Mozog nie je technický výrobok a neformoval sa podľa logických pravidiel, ale chaoticky. "Boh je skôr hacker než inžinier," dodal Ramachandran, odvolávajúc sa na myšlienky svojho niekdajšieho spolupracovníka Francisa Cricka, spoluobjaviteľa štruktúry DNA. Kurzweil však svojím grafom verí. Natoľko, že sa stavil o desaťtisíc dolárov s Mitchom Kaporom, tvorcom programu Lotus. Vyhrá vtedy, ak do konca roku 2029 bude na svete počítač, ktorý úspešne prejde Turingovým testom, teda porozpráva sa s človekom tak, že ho nebude možné odlíšiť od iného človeka.

