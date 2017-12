V širokopásmovom prístupe zaostávame

Pre úspešné naplnenie cieľov Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR treba v najbližšom čase pokračovať najmä v mechanizme uvoľnenia účastníckych vedení pre širokopásmový prístup, čo sa má priaznivo prejaviť na znižovaní cien.

4. jún 2008 o 12:19 SITA

BRATISLAVA 4. júna (SITA) - Vyplýva to z materiálu "Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR za rok 2007," ktorý v stredu schválila vláda. Ten ďalej stanovuje potrebu pokračovať v politike využívania frekvenčného spektra, pričom ide najmä o uzavretie dohody so susednými krajinami o takzvanom preferenčnom delení kanálov a následného prideľovania frekvencií z frekvenčného pásma 3 600 - 3 800 MHz. Uvoľnenými kanálmi by sa mal urýchliť proces šírenia širokopásmového prístupu.

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR (MDPT), ktoré materiál vypracovalo, v ňom tvrdí, že úlohy národnej stratégie širokopásmového prístupu sa priebežne plnia, avšak ako ďalej konštatuje, zatiaľ sa nepodarilo odstrániť zaostávanie SR za vyspelými krajinami Európskej únie. V najbližšom čase je preto podľa MDPT potrebné nájsť nové postupy v súčinnosti aktivít komerčných subjektov a využitia prostriedkov zo štrukturálnych fondov, najmä v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Tie majú pomôcť odstrániť výrazné zaostávanie Slovenska v širokopásmovom prístupe.

Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike bola schválená vládou SR v apríli 2005, pričom stanovuje ciele a postupy rozvoja širokopásmového prístupu a konkrétne opatrenia na jeho podporu do roku 2008. Základným cieľom stratégie je dosiahnuť počas najbližších päť až osem rokov úroveň vyspelých európskych krajín. Stratégia stanovila okrem základného cieľa aj desať špecifických úloh, pričom z priebežného plnenia vyplýva, že väčšina z nich bola splnená v rokoch 2005 a 2006 a ostatné úlohy sa plnia priebežne.