Profil čínskeho lídra ovládol portál Facebook

Cez internet sa môžete kamarátiť aj s lídrom Číny. Jej premiér má na portáli Facebook založený profil.

4. jún 2008 o 13:00 (toh)

PEKING, BRATISLAVA. Vládne miliarde Číňanov a dostať sa k nemu nie je jednoduché. Komunistická strana Číny si svo­jich lídrov dobre stráži. Napriek tomu môžu desaťtisíce ľudí označiť čínskeho premiéra za svojho kamaráta. Na internete.

Wen Ťia-pao má na komunitnej stránke Facebook od 14. mája zriadený svoj profil. Odvtedy sa na stránku podpísalo už 44 720 ľudí ako jeho „priaznivci“.

Profil vznikol len dva dni po tom, ako Čínu postihlo ničivé zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo najmenej 67-tisíc obetí.

Wen Ťia-pao vtedy okamžite priletel do najviac postihnutej oblasti, provincie Sečuán, prejavil ľuďom sústrasť a prisľúbil pomoc. Zábery Wena, ktorý stojí pri svojom ľude, mu zvýšili popularitu. Vyslúžil si dokonca prezývku „deduško Wen“.

Autor profilu je neznámy

Dokazujú to aj odkazy na jeho stránke. Dominuje jej oficiálna fotografia 65-ročného politika, ktorý medzi svoje záľuby radí čínsku literatúru a bejzbal. „Do toho, deduško Wen! Do toho, Čína!“, napísal Don Wong zo Singapuru. „Je šťastím národa a ľudu mať takého premiéra,“ pridáva sa Andy Guo z New Yorku.

Nie je jasné, kto profil Wen Ťia-paa na Facebooku zriadil. Čínske ministerstvo zahraničia aj tlačový odbor vlády pre televíziu CNN povedali, že o stránke nič nevedia. Autor profilu už na stránku vložil aj emotívne video so zábermi na dôsledky zemetrasenia, ktoré hudobne sprevádza kapela, oblečená v bie­lych tričkách s nápismi „5-12“.

Nechýbajú kritické reakcie

Návštevníci stránky však nie sú len prívrženci čínskeho premiéra. Mnohí sa kriticky pýtajú na Tibet, situáciu v Taiwane či olympijské hry.

Za takmer tri týždne existencie profilu na Facebooku, ktorý má 60 miliónov aktívnych používateľov, Wen pritiahol viac ľudí ako americký prezident George Bush. Podporu mu však vyjadrujú najmä Číňania žijúci v zahraničí.