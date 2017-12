Servery na Sibíri?

Ako vyriešiť schladzovanie serverov? Postavte ich na Sibíri. Tento nápad nepripadá nijako absurdný Microsoftu, ktorý na ruskom Ďalekom východe hľadá miesto pre nové dátové centrum.

4. jún 2008 o 0:00 (tb)

Sibír je príklad toho, ako sa musia aj poskytovatelia internetových služieb čoraz intenzívnejšie zaoberať spotrebou energie.

Podľa časopisu The Economist dnes už gigantické hangáre naplnené počítačovými servermi spotrebúvajú celosvetovo jedno percento vyrobenej energie. V roku 2020 by to mohli byť už štyri percentá.

„Podľa niektorých odhadov budú v tom čase výpočtové strediská zaťažovať životné prostredie viac ako letecká doprava,“ píše Economist. Najväčšie dátové centrá pritom spotrebujú toľko energie ako vysoká pec. Práve preto sa umiestnenie dátových centier stáva kriticky dôležité. Čoraz viac ich vzniká napríklad na Islande, kde je nielen zima, ale aj lacná geotermálna energia.