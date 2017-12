Naseplaty.sk: nič pre lúskačov semienok

Na slovenskom platovom monitore Naseplaty.sk si chceli porovnávať mzdu aj kňazi. Nepodarilo sa.

4. jún 2008 o 0:00 Miro Šifra

Jaroslav Eliáš spoluzakladal šiesty najväčší slovenský portál Centrum.sk. Po tri a pol roku odišiel a začal sa s dvoma spoločníkmi venovať svojim pracovným serverom Jobagent.sk, Informatici.sk a Naseplaty.sk.

Naseplaty.sk boli pôvodne len jednou zo sekcií webu Informatici.sk a ponúkali výlučne informácie o tom, koľko sa zarába v IT brandži. Po čase sa však autori rozhodli, že takáto služba si zaslúži rozšírenie a samostatnú doménu. „Bol to vedľajší produkt,“ hovorí Eliáš. Ako plnohodnotný web fungujú Naseplaty.sk od prvého apríla 2007.

Absolventi bez informácií

Eliáš tvrdí, že za celým projektom bola emócia, ktorú ako čerstvý absolvent zažil na služobnej ceste. „Bol som chlapec z malého mesta, ktorého hneď v prvý deň v novej práci poslali do Londýna. Na letisku ma čakal ležérne oblečený chalan, ja som bol v obleku. Podával som mu ruku a on ju neprijal, len mi priamo vzal kufrík. Cítil som sa ako chlapec z dediny, čo sa nevyzná. Zapamätal som si to na dlhé roky.“

Práve pri rozmýšľaní, o akú službu rozšíriť web Informatici.sk, sa znova vrátil k svojmu zážitku. „Koľko potrebných informácií majú absolventi? Chcel som spraviť niečo pre nich. A spravil som porovnávanie platov, lebo to je prvé, čo absolventa napadne: aký je plat v mojej oblasti?“

Kto vyberá profesie?

Najväčší problém bol s kategorizáciou profesií. Autori hľadali inšpiráciu aj v jazykovedných knihách, ale zistili, že musia raziť vlastnú cestu. „Boli tam aj profesie ako lúskač semienok. To je nepoužiteľné,“ vysvetľuje Eliáš.

Profesií je dnes už viac než päťsto. Napriek tomu sa im ozývajú ľudia s výčitkou, že práve ich pracovná pozícia chýba. „Volala nám jedna pani z domova dôchodcov, že tam robí pomocnú silu v kuchyni a prečo jej pracovná pozícia nie je zaradená.“ Museli jej vysvetliť, že jej profesia je už „priveľmi špecifická“.

Ozval sa im aj kňaz s rovnakou požiadavkou. Ani ten neuspel. Platy kňazov sú totiž tabuľkové a podľa Eliáša nemá zmysel ich porovnávať.

Len platy online ľudí

Prieskumy platov robia Naseplaty.sk výlučne cez dotazník na stránke. Respondent odpovie na 12 otázok. Tie skontroluje algoritmus a po ňom i človek. „Neberieme napríklad do úvahy čiastky ako 5-tisíc, nižšie ako minimálna mzda. Alebo keď niekto napíše, že pracuje na poli a zarába stotisíc, tak sa to tiež nezaráta.“

Eliáš pripomína, že sa zverejňuje len platový priemer ľudí, ktorí vedia narábať s internetom, pretože ostatní sa k dotazníkom nemajú ako dostať.

Pri tvorbe webu si Eliáš vyvrátil svoju domnienku, že zverejňovanie platov je na Slovensku tabu. „Mali sme obavy, ako to naši klienti prijmú a či to zverejnenie platov v oblasti nebudú brať negatívne, lebo si budú myslieť, že potlačia na ich rast. Ale obavy sa nepotvrdili.“