Satelity sú novodobé majáky

Keď americké ministerstvo obrany začalo v roku 1978 budovať satelitný systém pre určovanie presnej polohy na zemi, nikto netušil že ho budú o niekoľko rokov môcť bezplatne používať všetci. Nejaký čas však trvalo, kým sa na trhu objavili cenovo dostupné pr

3. jún 2008 o 11:20 Milan Gigel, Počítače Extra

ijímače, ktoré boli vybavené podrobnými mapami, zrozumiteľným používateľským rozhraním a funkciami, ktoré sa stali podporou nielen pre vodičov, ale aj pre chodcov turistov.

Dnes je už satelitná navigácia každodennou samozrejmosťou. Jedinou podmienkou je, aby ste boli v pokrytí signálu. Pre jeho príjem je potrebná priama viditeľnosť oblohy v ceste môže stáť jediný materiál – sklo. V budovách a podzemí ste jednoducho stratení.

Na obežnej dráhe zeme vo výške 20 tisíc kilometrov vysiela 24 satelitov nepretržite informácie o presnom čase a ich polohe. Prijímač je však vždy v dosahu iba niekoľkých z nich. Ak zachytí informácie z troch družíc, dokáže určiť svoju aktuálnu zemepisnú dĺžku a šírku. Ak zachytí signál viacerých, doplní informáciu o nadmorskej výške.

Navigátor často pracuje so signálom šiestich až dvanástich družíc súčasne. Čím viac družíc je k dispozícii, tým sú údaje presnejšie.

Základom navigácie sú kvalitné, podrobné mapy. Tie sú priamo viazané na konkrétnu značku zariadení, či softvér, takže výber by sa mal odraziť práve od nich. Kým krajiny západnej Európy majú podrobne spracované všetci veľkí hráči na trhu, so Slovenskom a východnou Európou je to horšie. Kvalitná mapa má okrem ciest zmapované križovatky, uličné siete miest, dopravné značenie, chýbať nesmie ani bohatý katalóg čerpacích staníc, ubytovacích a reštauračných zariadení, či bankomatov. Samostatnou kategóriou sú topografické mapy pre turistov a cyklistiku, ktoré majú v ponuke iba tí najlepší. Nesprávny výber sa odrazí na nespokojnosti.

Automobilový navigačný systém by mal mať nielen dobre čitateľný displej s veľkou uhlopriečkou, ale aj hlasovú navigáciu, aby vodič mohol venovať pozornosť jazde. Je výhodou, ak má prijímač signálu TMC, prostredníctvom ktorého získa dží-pí-esko informácie o obchádzkach, zápchach a dopravných výlukách. Pri výbere si treba všímať komfort zobrazenia a dotykového ovládania, jednoduchosť programovania a záznamu trás, ako aj prepojiteľnosť s počítačom. Neraz je možné zo záznamu vytvoriť v počítači knihu jázd.

Ručný navigačný prístroj pre turistiku by mal mať dlhú výdrž batérií a vyhotovenie, ktoré odolá dažďu a prachu. Praktické klávesnicové ovládanie by malo byť doplnené farebným displejom s vysokým rozlíšením a funkciami, ktoré pri jazde automobilom nie sú až také dôležité. Ide o profil stúpaní a klesaní, informácie o pohybe slnka na horizonte, či hľadanie najbližších oporných a záchytných bodov.

Vždy však treba mať na pamäti to najdôležitejšie. Vždy je kvalitnejší jednoúčelový navigačný prístroj, ako mapa v mobile s GPS funkciou, či podobne vyzbrojený vreckový počítač PDA.

Asus A639

Vreckový počítač PDA vybavený GPS modulom s otočnou anténou ponúka všestrannosť pre tých, čo hľadajú GPS navigáciu ako doplnkovú, príležitostnú funkciu. Dodáva sa osadený vysokocitlivým čipom SirfSTAR III a je iba na používateľovi, ktorý z navigačných softvérov zvolí. Pre Slovensko je vhodné siahnuť po softvérovom balíčku iGo, ktorý sa dodáva na SD karte, ktorú stačí zasunúť do pamäťového slotu zariadenia. Vreckový počítač je vybavený WiFi a bluetooth modulom pre bezdrôtovú komunikáciu s okolím, displejom s 3,5 palcovou uhlopriečkou a gigabajtovou pamäťou. Ak však uvažujete o jeho používaní v extrémnych podmienkach s veľkým kolísaním teplôt, mali by ste vedieť, že vás môže nepríjemne zaskočiť zamŕzaním operačného systému, takže budete musieť opäť znova vkladať trasu, po ktorej ste sa vydali.

Orientačná cena: 9 233 Sk

Mio C250

Jednoduchý automobilový GPS prijímač s podrobnými mapami východnej a základnými mapami západnej Európy. Ovládanie a hlasová navigácia sú plne lokalizované, voliteľným príslušenstvom je externý TMC modul, ktorý dokáže spracovať informácie o zápchach a obchádzkach. Dotykový displej s 3,5 palcovou uhlopriečkou s rozlíšením 240x320 bodov príliš komfortu neponúkne, môžete však počítať s prehľadnou vizualizáciou križovatiek i tam, kde sú zložité dopravné situácie. Keďže sa počíta s tým, že používateľ bude nosiť GPS vo vrecku, prístroj je vybavený aj podporou prehrávania multimédií a špeciálnym režimom pre chodcov, ktorý vám umožní zorientovať sa v neznámom prostredí. V dodávke nájdete aj držiak pre upevnenie v automobile a napájací kábel do konektoru zapaľovača

Orientačná cena: 4 940 Sk

Sony U93T

Štíhly navigačný prístroj so 4,8 palcovou uhlopriečkou je navrhnutý tak, aby ponúkol v automobile nielen prehľadnú a praktickú navigáciu, ale aby zvýšil bezpečnosť jazdy pri hlasovej komunikácii. Navigátor je možné prostredníctvom bluetooth rozhrania spárovať s mobilným telefónom a rádiom, aby boli ich zvukové vstupy a výstupy vzájomne prepojené pre dosiahnutie plného komfortu. Vo výbave je 37 máp Európy a prístroj nestratí hlavu ani vtedy, ak dočasne stratí prístup ku GPS signálu. Je vybavený senzorom zrýchlenia, ktorý odhalí prejdenú trasu v miestach bez signálu, aby dokázal odhadnúť o koľko ste sa v mapových podkladoch presunuli vpred. Prijímač TMC spravodajstva je štandardne zabudovaný v prístroji, takže vás pri jazde neprekvapia ani zápchy, či neplánované obchádzky spôsobené dopravnými nehodami.

Orientačná cena: 12 290 Sk



Mio C320

Mapový systém Teleatlas pokrýva v akceptovateľnej kvalite 12 Európskych krajín vrátane Slovenska a Česka. Širokouhlý displej s rozlíšením 480x272 bodov ponúka prehľadné zobrazenie máp a precízne dotykové ovládanie, pri jazde sa však budete spoliehať na lokalizovaný hlasový výstup. Okrem rozšíriteľnosti pamäti a rýchleho prekresľovania máp poteší skutočnosť, že z internetu si môžete priebežne aktualizovať databázu policajných radarov, ktoré by mohli narušiť váš rozpočet v momentoch, keď sa budete po ceste presúvať rýchlejšie, ako vám umožňujú pravidlá stanovené cestným značením. Podporu TMC funkcií budete musieť oželieť, čo však poteší je skutočnosť, že ide o spoľahlivé zariadenie nielen pre osobnú dopravu.

Orientačná cena: 9 499 Sk

HP iPAQ 614c

Ak svoje ucho nedokážete odtrhnúť od telefónu, mali by ste vedieť, že smartfón HP iPAQ 614c je pre všetky príležitosti vyzbrojený aj GPS modulom, ktorý pracuje súčasne s 12 kanálmi satelitného signálu. V základnej výbave sa počíta s tým, že k mapám budete pri navigácii pristupovať prostredníctvom mobilného dátového rozhrania. Znamená to, že si môžete v plnom rozsahu vychutnať mapové podklady služby Google Maps, ktoré vám síce 3D zobrazenie neponúknu, avšak budete môcť skombinovať informácie z cestnej siete so satelitnými snímkami okolia, takže si spravíte presný prehľad o tom, aká dopravná situácia vás čaká už o niekoľko stoviek metrov. Voliteľne je možné siahnuť po ľubovoľnom navigačnom softvéri určenom pre platformu Windows Mobile.

Orientačná cena: 13 329 Sk

Panasonic CN-GP50N

Veľký 5 palcový displej a mapové podklady pre 37 krajín Európy sú silnou podporou pre motoristov, ktorí sa radi vydávajú do neznámych končín. Výrobca sa zameral na prehľadné zobrazovanie mapy a jej prepojenie s databázou objektov, aby vodič pri letmom pohľade získal prehľad o tom, čo sa nachádza v okruhu bezprostrednej blízkosti. Ako je už u Panasonicu zvykom, nesmie chýbať podpora prehliadania fotografií pre pobavenie spolujazdca a možnosť bezproblémovej montáže na palubnú dosku automobilu. Používateľské rozhranie je lokalizované do češtiny a TMC modul je dostupný za príplatok. Výhodou je, že navigačný prístroj je možné použiť aj ako handsfree sadu pre mobilný telefón. Bluetooth rozhranie sa postará o všetko, čo treba.

Orientačná cena: 12 650 Sk



Garmin GpsMap60csx

Ručný navigačný prístroj skonštruovaný tak, aby odolal nástrahám aj v náročnom prostredí. Nevadí mu striekajúca voda, piesok, prach, nepoškodí ho ani blato či sneh. Predurčený je pre turistiku, kde exceluje kvalitnou topografickou mapou, extrémne dlhou výdržou štandardných batérií formátu AA, magnetickým kompasom a modulom spracovávajúcim informácie o nadmorskej výške. Turistovi je silnou oporou pri orientácii v neznámom teréne, pre priaznivcov hry Geocaching je vybavený doplnkovými funkciami. Nechýbajú jednoduché pohybové hry, či informácie pre poľovníkov a rybárov. Samozrejmosťou je jednoduchá prepojiteľnosť s počítačom, kde je možné vyhodnocovať prejdené trasy, alebo plánovať ďalšie. Ak hovoríme o spoľahlivosti a všestrannosti, Garmin GpsMap60csx je jasnou voľbou.

Orientačná cena: 12 466 Sk

Garmin nuvi250w

11 centimetrová uhlopriečka dotykového panelu otvára v širokouhlom formáte priestor pre prehľadnú 3D vizualizáciu mapových podkladov i v miestach s hustou uličnou sieťou. Znamená to, že pri prehliadaní máp je dostatok priestoru i detaily, ktoré pri iných zariadeniach v režime menšieho zoomu miznú. Európsky balík máp je doplnený o extrémne podrobnú mapu Slovenska, ktorá sa môže popýšiť najvyšším detailom mapovania. Hlasová navigácia prešla plnou slovenskou lokalizáciou, doplnkovým príslušenstvom je cestovný sprievodca, ktorý je dodávaný na samostatných SD kartách, ktoré stačí zasunúť do prístroja. Oprieť sa možno i o bohatú databanku POI, ktorú je možné aktualizovať z internetových zdrojov, takže budete vedieť nielen to, kde nájsť najbližší hotel, čerpaciu stanicu alebo zdravotnú pomoc, ale dozviete sa z údajov používateľov i to, kde sú namontované stacionárne radary.

Orientačná cena: 8 390 Sk

Asus R600

Zariadenie postavené na platforme Windows Mobile kombinuje mapové podklady softvéru iGO s multimediálnymi funkciami dostupnými v tomto operačnom systéme. Navigátor dostal do vienka balík máp pokrývajúci 38 krajín Európy, ktorý sprevádza viac, či menej podrobná databáza POI bodov a uličných sietí miest. Širokouhlý displej má uhlopriečku 4.3 palca, ktorá tvorí strednú triedu výbavy. Zabudnúť netreba na bluetooth modul využiteľný pre handsfree funkcie a 6 hodinovú výdrž batérie, TMC modulu pre príjem dopravných informácií sa však nedočkáte. Jednoduché spracovanie tohto navigátora ponúka konzumnú úroveň komfortu a kvality, výhodou je, že je možné využiť ho aj v režime chodca.

Orientačná cena: 9 090 Sk

Nokia GPS LD-3W

GPS prijímač vybavený bluetooth rozhraním je možné spárovať s notebookom, mobilným telefónom, alebo vreckovým počítačom PDA, ktorý je vybavený mapovým navigačným softvérom. Zabudovaný akumulátor zásobí zariadenie energiou na 15 hodín prevádzky, počas ktorej je v pravidelných intervaloch v 10 metrovom okruhu vysielaná informácia o aktuálnej polohe a presnom čase. Riadiaci čip dokáže spracovať súčasne informáciu z 20 navigačných družíc. Akumulátor je vymeniteľný s mobilmi z dielní Nokia, rovnaké je to aj s nabíjačkou. Hmotnosť modulu je 65 gramov, takže neprekáža ani vo vrecku, ani vo vaku na chrbte. Ide o doplnkové riešenie, ktoré poteší tých, čo chcú pomocou notebooku mapovať dostupné hotspoty, alebo chcú príležitostne využiť možnosti navigácie svojho mobilu či vreckového počítača.

Orientačná cena: 2 490 Sk

Polar Running RS800GPS

Osobný tréner zabudovaný v hodinkách sleduje nielen vašu kondíciu, ale aj výkony. Kým elektronického trénera bude zaujímať hlavne váš tep a jeho charakteristiky pri záťaži, plánovací modul bude podrobne pracovať s údajmi, ktoré zaznamená GPS prijímač. Ten odsleduje nielen to, koľko kilometrov ste ubehli v parku pri rannom cvičení, alebo na bycikli, ale aj to, aký bol celkový podiel stúpaní a klesaní a ako rýchlo ste prekonávali ktoré úseky. Výhodou je, že budete mať pod kontrolou nielen svoju kondičku a zdravie, ale aj prebytočné kalórie, ktorých sa chcete zbaviť. GPS údaje prenesené do počítača je možné následne spracovať vo všetkých bežných softvéroch, samozrejmosťou je aj spolupráca s mapami Google. Hlavne si nepomýľte pomocníka pre tréning s nástrojom pre špehovanie pohybu vašej polovičky.

Orientačná cena: 16080 Sk