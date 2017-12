Škandál v Deutsche Telekome zhoršuje imidž celého Nemecka

1. jún 2008 o 18:26 TASR

Berlín 1. júna (TASR) - Škandál v Deutsche Telekome (DT) zhoršuje imidž Nemecka ako miesta na podnikanie. Dnes to povedal tajomník nemeckého ministra hospodárstva Bernd Pfaffenbach pre Tagesspiegel, ktorý tento rozhovor zverejní v pondelok. Kauza sa týka špehovania vysokopostavených zamestnancov a novinárov a zachvátila najväčší európsky telekomunikačný koncern približne pred dvoma týždňami.

Nemecká prokuratúra vyšetruje koncern, ktorý priznal, že v roku 2005 protiprávne monitoroval záznamy telefónnych rozhovorov. DT je obvinený z toho, že špehoval členov predstavenstva a novinárov, aby zabránil úniku citlivých informácií. "Spôsobilo to škody, ktoré prekračujú Deutsche Telekom," uviedol Pfaffenbach. "Môže to spôsobiť problémy celému Nemecku, ak nebudeme konať rýchlo."

Táto kauza je posledným zo série podobných škandálov, ktoré šokovali celé Nemecko. Korupčné škandály automobilky Volkwagen a najväčšieho nemeckého korporátneho zamestnávateľa Siemens sa už dostali aj pred súd. Pred niekoľkými týždňami sa zasa prevalili škandály diskontných predajcov potravín Lidl, Aldi a Edeka, ktorí špehovali svojich zamestnancov prostredníctvom kamerových systémov a detektívov.

Minister vnútra Wolfgang Schaeuble varoval, že posledný škandál otriasol dôverou vo vedúcich pracovníkov. "Ak sa nedostaneme do situácie, že elita pochopí, čo sa od nej vyžaduje, totiž dôveryhodnosť a dodržiavanie zákonov, bude to ťažké," uviedol Schaeuble pre nedeľník Welt am Sonntag.

Generálny riaditeľ DT René Obermann, ktorý minulý týždeň pohrozil tvrdými konzekvenciami v tejto kauze, priznal, že o kauze už nejaký čas vedel, ale nezverejnil ju. Poprel však, že je do nej zapletený. "Ak niekto bude tvrdiť, že som do tejto aféry zapletený, je to nactiutŕhanie," povedal Obermann pre časopis Focus.

Obermann a ďalší predstavitelia telekomunikačného sektora sa v pondelok stretnú v Berlíne na ministerstve vnútra, kde budú diskutovať o tejto záležitosti.

DT vraj vyše roka špehoval novinárov, manažérov a členov dozornej rady. Týmto spôsobom chcel zistiť, či a akou cestou došlo k únikom dôverných informácií z dozornej a správnej rady. Koncern zbieral údaje o telefonických spojeniach členov dozornej rady a manažérov a jedna berlínska konzultačná spoločnosť tieto údaje vyhodnocovala a porovnávala s telefónnymi číslami ekonomických spravodajcov.

"Tieto obvinenia mnou hlboko otriasli. Berieme celú kauzu nesmierne vážne," uviedol ešte v sobotu minulý týždeň predseda Obermann. "Zapojili sme prokuratúru a budeme ju v jej snahe o úplné vyšetrenie prípadu podporovať." Podľa informácií DT koncern podal oznámenie na prokuratúru už 14. mája.

Obermann zdôraznil, že údaje miliónov zákazníkov používajúcich pevnú aj mobilnú sieť DT sú v bezpečí. "Musíme vyšetriť prípady pochybení a vyvodiť z nich tvrdé konzekvencie." Obermann sa tiež demonštratívne postavil za svojich zamestnancov. "Máme 240.000 vysoko angažovaných a korektne pracujúcich zamestnancov, ktorí majú moju plnú dôveru."

Prvý s uvedenými informáciami prišiel časopis Der Spiegel. Pod projektmi s názvami "Clipper" a "Rheingold" sa podľa Spieglu skrývalo "vyhodnocovanie niekoľkých stoviek tisícov dátových spojení prostredníctvom pevnej aj mobilnej siete nemeckých žurnalistov informujúcich cez Deutsche Telekom a ich kontaktných osôb", napísal Spiegel.

Informovala o tom agentúra Reuters.