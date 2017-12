Nové screeny: Alpha Protocol, Alone in the Dark, Fallout 3, Too Human, White Gold

2. jún 2008 o 18:13 Ján Kordoš

Alpha Protocol

Začneme hneď z ostra – možno pre niekoho nenápadný projekt, ale keďže na tomto sci-fi špionážnom trileri pracuje Obsidian Entertainment, určite je dôvod na radosť. Zaujímavý príbeh (konšpirácia, začínajúci agent na úteku – viac v novinke) bude doplnený RPG prvkami. A na obrázky je radosť pozrieť, takže nie je dôvod netešiť sa.

Všetky screenshoty

Alone in the Dark

Dobre, dobre. Na tento mierne hororový akčný počin čakáme už nejaký ten piatok, avšak stále nás strašidelné dobrodružstvo v Central Parku drží. Dôvodov je viacero: návrat zakladateľa survival horor žánru, epizodický a zaujímavý príbeh, fyzikálny engine, voľnosť a samozrejme aj spracovanie. To môžete posúdiť sami, objavila sa hŕba screenov z X360 verzie. Všetko o hre sa dozviete v prvom alebo druhom preview.

Všetky screenshoty

Fallout 3

Tretie pokračovanie postapokalyptického dobrodružstva prichádza síce len s trojicou obrázkov, avšak prehliadnuť by bola škoda. Tie nás len utvrdili v tom, že Fallout 3 nebude hrou pre mladých hráčov. Mľask. Ak chcete vedieť viac, stačí si prečítať naše prvé a druhé preview.

Všetky screenshoty

Too Human

Ďalší adept na dlhý-predlhý vývoj. Toto akčné RPG (aj keď by sa skôr malo hovoriť len o akčnej hre) pre X360 by sa už malo konečne objaviť a najnovšie screenshoty ukazujú, že minimálne po grafickej stránke budeme zaručene spokojní.

Všetky screenshoty

White Gold: War in Paradise

Ako to tí vývojári robia, to netušíme – ďalšia hra, na ktorú sa čaká dosť dlho, ale do konca roku by sa to mohlo stihnúť. Vývojári stojaci za Boiling Pointom pripravujú hru podobného razenie: čiže kombináciu GTA, Crysis a Just Cause, pričom dianie sledujete z vlastného pohľadu, sami si zvolíte, ku ktorej frakcii sa pridáte a ovplyvníte tak ich správanie sa k vašej osobe. Klasika, len aby to tu už bolo a tentoraz poprosíme bez bugov.

Všetky screenshoty

Zdroj: PR, Shacknews