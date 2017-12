Žiaci neoprávnene nahrávajú na mobily aj učiteľov

Žiaci sa na mobilné telefóny nenahrávajú v školách len medzi sebou, ale nahrávajú aj svojich učiteľov. Ide o obrazové a zvukové nahrávanie inej osoby bez jej vedomia.

2. jún 2008 o 20:40 TASR

Ako pre TASR uviedla vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv Henrieta Antalová, na ombudsmana sa s takýmito námietkami neobracajú len učitelia. Uvedený problém už riešili aj so zástupcom štátnej správy.

"Namietajú aj situáciu, že žiaci úmyselne vyprovokujú učiteľa, a potom ho nahrávajú na mobil," vysvetlila Antalová a dodala, že verejný ochranca sa pri skúmaní takéhoto prípadu stretol aj s tým, že rodičia na základe zvukových nahrávok, ktoré dieťa urobilo v škole, podávajú sťažnosti na učiteľov i spolužiakov.

"V prípade nahrávania spolužiakov ide dokonca o nahrávanie v intímnych situáciách, na WC alebo pri prezliekaní na telesnú výchovu, pričom tieto videá sú rozposielané aj ďalším osobám," upozornila.

Problémy škôl s používaním techniky, či už mobilov alebo MP3 prehrávačov, potvrdil TASR aj ombudsman Pavel Kandráč. Podľa jeho ďalších slov si však deti často neuvedomujú, že ide o trestnú zodpovednosť a že sa dopúšťajú trestných činov.

"Každá fyzická osoba má právo domáhať sa najmä žalobou na súde, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie," vysvetlila Antalová. Ako ďalej dodala, ak by sa to poškodenej osobe nezdalo dostačujúce, pretože bola v značnej miere znížená jej dôstojnosť a jej vážnosť v spoločnosti, má tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

"Do úvahy prichádza aj trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní," dodala. Môže ísť o trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, porušovania tajomstva prepravovaných správ alebo o neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi.

Predchádzať uvedeným prípadom by mohla pomôcť príslušná úprava v školských poriadkoch, ale najmä dostatočná informovanosť a zvýšenie právneho vedomia. V tejto súvislosti Kandráč upozornil, že nový školský zákon nariaďuje, aby každá škola mala svoj školský poriadok, do ktorého môže zaradiť aj túto problematiku. Dodal však, že sa nedá prenechať výchova len na školy, prispieť musia aj rodičia.

Porušenie práva na súkromie zaznamenal ombudsman v jednom prípade aj zo strany riaditeľa školy, ktorý nainštaloval na chlapčenské toalety kamery. Priestor školy však nie je priestorom prístupným verejnosti, preto ombudsman požiadal riaditeľa, aby kamery odstránil.

"Tieto prípady patria medzi najnovšie, s ktorými sme sa začali stretávať až teraz, keď sme začali realizovať projekt spolupracovníkov verejného ochrancu práv detských ombudsmanov," upozornila Antalová. Práve tento projekt by mal napomôcť komplexnému riešeniu problémov porušovania práv na školách.