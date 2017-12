Microsoft navrhol Yahoo spoluprácu namiesto prevzatia

Microsoft v nedeľu navrhol Yahoo alternatívnu dohodu o spolupráci namiesto úplného prevzatia.

19. máj 2008 o 10:49 TASR

Seattle/New York 19. mája (TASR) - Tento návrh však s najväčšou pravdepodobnosťou nepodporí americký investor Carl Icahn, ako uviedol nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou.

Icahn, ktorý je podľa časopisu Forbes momentálne 46. najbohatším človekom na svete a akcionárom viacerých amerických koncernov, vo štvrtok odštartoval snahu o výmenu správnej rady Yahoo. Týmto spôsobom chce spoločnosť dotlačiť k akvizičným rokovaniam s Microsoftom. Podľa Icahna vedenie internetového koncernu konalo iracionálne, keď odmietlo ponuku na prevzatie zo strany softvérového giganta v hodnote 47,5 miliardy USD (966,4 miliardy Sk).

Microsoft v nedeľu oznámil, že skúma možnosti dohody s Yahoo, ktorá by nesmerovala k úplnému prevzatiu. Softvérový koncern však nespresnil podmienky návrhu takejto dohody a dodal, že ponecháva Yahoo možnosť premyslieť si ponuku na kompletné prevzatie.

Tento návrh dáva Yahoo ďalšiu možnosť dopracovať sa k dohode s Microsoftom potom, ako Icahn pohrozil výmenou správnej rady. Generálny riaditeľ Yahoo Jerry Yang tvrdil, že ponuka Microsoftu je nízka a požadoval vyššiu cenu, čo viedlo šéfa Microsoftu Steve Ballmera, aby 3. mája ukončil rokovania o akvizícii.

"Najlepšou stratégiou pre Yahoo je spojenie s Microsoftom," povedal minulý týždeň v televíznom interview pre Bloomberg Television analytik spoločnosti William Blair & Co. Troy Mastin. Icahn si myslí, že spojenie Yahoo s Microsoftom by vytvorilo dostatočne silnú spoločnosť na to, aby bola schopná konkurovať jednotke na trhu internetového vyhľadávania a reklamy Google.

Yahoo vo svojom nedeľnom vyhlásení uviedlo, že spoločnosť je otvorená akejkoľvek transakcii, ktorá by bola v záujme investorov. Internetový koncern tvrdí, že bude naďalej zvažovať všetky možnosti, vrátane návrhu Microsoftu.

Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.