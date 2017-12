V Žilinskom kraji vznikol klaster Z@ict

Klaster v oblasti informačných a komunikačných technológií Z@ict vznikol v Žilinskom kraji. Zámerom tohto záujmového združenia právnických osôb je cielená podpora vzdelávania so zameraním na informačné a komunikačné technológie na všetkých stupňoch vzdelá

ŽILINA 13. mája (SITA) - vacieho systému, vrátane celoživotného vzdelávania. Z@ict by mal tiež zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií a vytvoriť v ňom excelentné pracovné podmienky, či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií výskumu. Jeho spoluzakladateľom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý chce zabezpečiť udržateľný rozvoj kraja, inovácie a technologicky orientovaný priemysel na tomto území.

"Vychádzajúc zo strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a Žilinskej inovačnej politiky postupne napĺňame naše ambície zlepšovať dlhodobú konkurencieschopnosť kraja,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Ako dodal, chcú ju pozdvihnúť aj vznikom a rozvojom odvetvových klastrov. Jednou z prvých lastovičiek je práve novozaložený klaster Z@ict. "Žilinská inovačná politika ukázala, že náš kraj má silný potenciál pre vznik ďalších klastrov. Do budúcnosti počítame s tvorbou klastrov v oblastiach cestovného ruchu, automobilového priemyslu a drevárskeho priemyslu,“ dodal Blanár.

Združenie Z@ict má 14 zakladajúcich členov z verejného a súkromného sektora, sú to ŽSK, Žilinská univerzita, Slovenská národná knižnica, Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o., Institute of Next Generation Networks, Vedecko-technologický park, Alcatel-Lucent Slovakia, a.s., Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s.r.o., Emtest, a.s., GiTy – Slovensko, a.s., Ipesoft, spol. s r.o., K + K, a.s., Siemens Program and System Engineering, s.r.o. a Tesla Liptovský Hrádok, a.s. "Vzniku prvého klastra predchádzala príprava príručky Sprievodca klastrom, obsahu klastrovej iniciatívy v regióne, seminár o klastrovej iniciatíve, workshopy a školenia klastrových manažérov,“ doplnil Blanár.