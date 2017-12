HP je údajne blízko ku kúpe spoločnosti EDS

Najväčší výrobca osobných počítačov na svete Hewlett-Packard (HP) má blízko k uzavretiu dohody na prevzatie technologickej outsourcingovej spoločnosti Electronic Data Systems (EDS) za 12 až 13 mld. USD.

13. máj 2008 o 11:57 SITA

NEW YORK 13. mája (SITA, Reuters) - V pondelok o tom informoval zdroj blízky situácii, pričom HP taktiež potvrdil, že s EDS vedie rozhovory o spolupráci, avšak odmietol uviesť bližšie informácie, pokiaľ rokovania neskončia a nepríde k dohode. Uskutočnením tejto transakcie by HP podporil svoju konkurencieschopnosť voči svojmu rivalovi International Business Machines (IBM) na trhu počítačových služieb. Tento sektor ponúka relatívne stabilné výnosy a vysoké marže, a to aj v období ekonomického ochladenia.

HP už dlho zvažuje možnosti akvizície, aby tak podporil svoju divíziu služieb. V roku 2000 výrobca počítačov rokoval o kúpe konzultačnej pobočky poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) za 18 mld. USD, avšak do úspešného konca to nedotiahol. Spoločnosti IBM sa však v roku 2002 s PwC dohodu uzavrieť podarilo. EDS v apríli oznámila, že jej zisk za prvý kvartál tohto roku sa prepadol o 62 %, avšak aj napriek prudkému poklesu prekonal očakávania trhu. Ekonómovia tvrdia, že EDS čelí silnej konkurencii z Indie, pričom nevidia veľký priestor na jeho ďalší rast. Popri HP a IBM, sú najväčšími konkurentmi spoločnosti EDS aj americké firmy Accenture a Computer Sciences, ako aj indické Infosys Technologies, Tata Consultancy Services a Cognizant Technology Solutions.