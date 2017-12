Obrázky z očakávaných hitov Fable 2 a Alone in the Dark

13. máj 2008 o 11:24 Ján Kordoš

Vydanie tejto akčnej hry od Eden Studios je už na spadnutie, čoskoro sa objaví plná verzia (24.jún) pre PC, X360 a Wii. Playstation 3 verzia bude nešpecifikovaný čas meškať. Čo už, tešme sa i tak, podľa uvoľnených obrázkov, ktoré zachytávajú akciu priamo v engine hry sa môžeme už teraz začať báť temných miest v nočnom Central Parku, kde sa prebudili tie najhoršie pekelné sily. Medzi dôležité súčasti bude patriť využívanie fyzikálneho modelu – či už pôjde o deštrukciu objektov alebo kombináciu predmetov (elektrina + voda, benzín + oheň). Viac informácií nájdete v prvom a druhom preview. Všetky screenshoty Fable 2

Peter Molyneux z Lionheadu patrí medzi osobnosti herného priemyslu, ktorým uveríte všetko. Síce toho nasľuboval už dosť, jeho blížiacemu sa RPG Fable 2 však veríme. Na obrázkoch jednoducho vyzerá nesmierne roztomilo a ponúka toho možno až príliš: obrovské prostredie k preskúmaniu, zachytenie kolobehu života hrdinu od detstva po starobu, interaktívne a samostatne žijúce prostredie, verný priateľ na cestách – pes, možnosť otehotnieť (ak si zvolíte ženskú postavu samozrejme), či staranie sa o svoju rodinu a zanedbávanie hrdinských povinností. Tak trochu iné RPG. Podrobnejšie sme sa o hre rozpísali v preview. Všetky screenshoty