Obedná pauza: pomôžte si v minulosti

Flešovka Chronotron vás stavia do úlohy robota, ktorý sa zo šlamastiky musí dostať pomocou viacnásobných skokov do minulosti, aby tam spolupracoval sám so sebou. Každý z týchto skokov je plne vo vašej réžii, musíte si všetko premyslieť tak, aby ste získal

13. máj 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Flešovka Chronotron vás stavia do úlohy robota, ktorý sa zo šlamastiky musí dostať pomocou viacnásobných skokov do minulosti, aby tam spolupracoval sám so sebou. Každý z týchto skokov je plne vo vašej réžii, musíte si všetko premyslieť tak, aby ste získali požadovanú súčiastku, aby ste sa vždy vrátili s každým vašim "ja" (ja robot) naspäť do budúcnosti a aby boli všetky akcie správne načasované Ovládanie:

Prvé levely vás šikovne naučia, ako k hraciemu mechanizmu pristupovať. Šípkami (alebo klávesmi W, A, S, D) sa hýbete, s prostredím reagujete pomocou medzerníka. Robot, ktorého ovládate, má nad sebou zelenú šípku, ostatní roboti na obrazovke predstavujú vaše počínanie v minulých ťahoch v rámci levelu. Ovládač v ľavom rohu obrazovky vám môže poslúžiť (v poradí zľava doprava) na:

reštartovanie levelu,

na vrátenie akcií posledného skoku,

na vstup do menu výberu levelov,

zapauzovanie hry,

stlmenie zvuku. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.