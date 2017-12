Pohľadnice z Gothic 4, Top Spin 3, Viva Pinata 2 a Banjo Kazooie

12. máj 2008 o 11:07 Ján Kordoš

Top Spin 3

Po nemilom hokejovom prekvapení sa nám na šport nehľadí práve najlepšie, no v prípade príjemne vyzerajúceho Top Spinu 3 predsa len spravíme výnimku. Už teraz je vidno, že v opakovaných záberoch bude hra neskutočne nádherná, počas zápasu nebudeme vedieť rozoznať zápas od televízneho prenosu a tentoraz by malo výrazne zapracovať aj na divákoch, ktorí by mali všetko možné, len nie statickí (napríklad otáčanie hláv za loptičkou pri výmenách).

Viva Pinata 2

Z konferencie Microsoftu sa dostalo viac vecí von, než sa pôvodne plánovalo a aj preto vám môžeme ponúknuť zopár prvých ukážok z pokračovania Viva Pinaty. Stavacia stratégia so zvieratkami v jednotke síce zlá nebola, avšak doplatila na nezáujem hráčov, pokračovanie (vyzerá to trochu temnejšie, výrazným pastelovým farbám sa dalo zrejme zbohom) by to mohlo napraviť.

Banjo Kazooie

Predstavené bolo napokon aj oživenie vynikajúcej plošinovky Banjo Kazooie, ktorá síce nie je momentálne až tak známa ako napríklad ježko Sonic či inštalatér Mário (a miliarda ďalších hrdinov typu krokodíl Croc, Rayman, Spyro, Crash atď.), no po prezretí prvých obrázkov si služobne starší hráči istotne spomenú na neskutočnú zábavu na konzolách od Segy. Banjo sa vracia s dresom Microsoftu.

