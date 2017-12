Bankomaty dostanú súpera

BRATISLAVA. O niekoľko týždňov sa budú môcť klienti vybraných bánk rozhodnúť, či si hotovosť vyberú v bankomate alebo zároveň s platbou za nákup pri pokladnici v obchode.

Služba cashback by mohla k výberu peňazí v obchodoch priviesť klientov, ktorí chcú ušetriť na poplatkoch a tiež tých, ktorých láka úspora času pri uskutočnení dvoch transakcií na jednom mieste (platba nákupu, výber). Od bankomatov asi neodtiahne ľudí, ktorí si potrebujú vybrať jednorazovo vyššiu sumu, alebo nakupujú v iných obchodoch, než v tých, čo budú cashback poskytovať.

Priorita dvoch bánk

V dohľadnom čase chcú sprístupniť túto službu klientom dve banky. „Cashback plánujeme zaviesť pred tohtoročnou dovolenkovou sezónou,“ vraví Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne. V naj­bližšom období chce jednorazový výber hotovosti do výšky 1500 korún v obchode umožniť klientom aj ČSOB. „Prostredníctvom kariet VISA plánujeme cashback zaviesť v druhom štvrťroku. V prípade kariet MasterCard by mala byť služba sprístupnená neskôr,“ vraví Tereza Molnár Copláková z ČSOB.

Služba s poplatkom

Analytička Symsite Research Jana Hurtošová sa domnieva, že výber peňazí v obchode nebudú mať klienti zadarmo. Predpokladá, že poplatok bude maximálne na úrovni poplatku za platbu cez POS terminál.

Aj v Českej republike umožňuje výber bez poplatku iba jedna banka z troch, ktoré cashback ponúkajú. „Naším cieľom je, aby poplatok za cashback nebol vyšší ako za výber z bankomatu,“ tvrdí Copláková. ČSOB chce výber umožniť na termináloch všetkých bánk, ktoré službu zavedú.

Opodstatnenie na trhu

Ostatné banky zamestnáva príprava prechodu na euro natoľko, že úvahy o poskytnutí služby odsunuli na budúci rok. VÚB ju chce zaviesť až vtedy, ak potvrdí opodstatnenie na trhu. Prínos služby pre klientov analyzujú Dexia i Poštová banka.

Banky sa so sprístupnením služby neponáhľajú aj preto, že im výber z bankomatov môže zabezpečiť vyššie príjmy. Analytička Symsite Research dodáva, že cashback pre ne predstavuje aj ďalší kanál, o ktorý sa treba starať. Očakáva však, že uvedenie služby prvými bankami naštartuje konkurenciu, ktorá bude ich kroky nasledovať.

Službu cashback s možnosťou výberu hotovosti z platobných kariet nemôže zaviesť obchod bez dohody s bankou či bankami. Peňažný ústav ju zase nemôže sprís­tupniť klientom bez toho, že by našiel partnera pre službu v predajcovi.

Výber s kartami obchodov

Niektorí obchodníci výber hotovosti už umožňujú.

Cashback pre zákazníkov už pred časom zaviedli vybrané predajne so spotrebnou elektronikou. Pod­mienky, za akých peniaze pri pokladnici záujemcom vydávajú, využívanie služby limitujú.

Hotovosť do výšky 5000 korún denne si môže bez poplatkov vybrať záujemca v ktorejkoľvek predajni so spotrebnou elektronikou a domácimi spotrebičmi NAY. Musí však byť držiteľom NAY Aura karty. Kartu získa zákazník, ktorý o ňu požiada alebo nakúpi tovar na splátky cez firmu Cetelem.

Predajca nepodmieňuje výber hotovosti výškou nákupu, podľa Tatiany Onderkovej z marketingu NAY si nemusí nič kúpiť.

Sumu od 200 do 5000 korún denne, bez poplatku za výber a bez podmieňovania výberu hotovosti nákupom, si môže vybrať pri pokladnici aj zákazník v predajniach Datart. Podmienkou je, že musí mať kreditnú kartu Datart.

Prevádzkovatelia hypermarketov a supermarketov považujú cashback za užitočnú službu, no neplánujú ju zaviesť skôr ako budúci rok. Lenka Juríková zo spoloč­nnosti Ahold Retail Slovakia predpokladá, že v predajniach Hypernova by mohla byť dostupná budúci rok. Tesco Stores do budúcnosti sprístupnenie služby nevylučuje, ale podľa Oľgy Hrnčiarovej je zatiaľ cashback len v rovine skúmania.

(den)