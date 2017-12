Microsoft sa odvolal voči pokute 899 miliónov eur

Softvérová spoločnosť Microsoft sa odvolala na Európskom súde prvej inštancie voči rekordnej pokute 899 miliónov eur, ktorú na firmu udelila Európska komisia za používanie vysokých cien na odradenie konkurencie.

11. máj 2008 o 15:24 SITA

BRUSEL 11. mája (SITA, Reuters) - Softvérová spoločnosť Microsoft sa odvolala na Európskom súde prvej inštancie voči rekordnej pokute 899 mil. eur, ktorú firme udelila Európska komisia (EK) za používanie vysokých cien na odradenie konkurencie. Ako uviedla EK, ktorá dlhodobo bojuje proti Microsoftu za väčšiu konkurenciu v oblasti softvéru, je si istá, že pokuta bola udelená v súlade s právom. Komisia udelila americkému gigantovi pokutu, pretože neposlúchol nariadenie Bruselu z roku 2004 a neposkytol konkurencii potrebné informácie za primeraných podmienok. Pokuta v hodnote 899 miliónov eur je najväčšou, ktorú doposiaľ Európska únia (EÚ) akejkoľvek firme udelila.

EK udelila ešte v marci 2004 Microsoftu pokutu vo výške 497 miliónov eur za zneužitie dominantného postavenia operačného systému Windows a nariadila spoločnosti poskytnúť konkurenčným firmám informácie tak, aby mohli vytvoriť softvér kompatibilný so systémom Windows, ktorý by mohli na trhu ponúkať lacnejšie. Microsoft mal na európskych trhoch taktiež odstrániť program Media Player zo svojho operačného systému Windows. V júli 2006 udelila EK softvérovej spoločnosti ďalšiu pokutu vo výške 280,5 miliónov eur za to, že nevykonala nápravné opatrenia, ktoré jej EK prikázala v roku 2004. Celková pokuta EÚ pre Microsoft za zneužívanie 95-percentnej pozície na trhu operačných systémov osobných počítačov tak predstavuje 1,68 miliardy eur.