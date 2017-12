Mobil používa takmer každý Slovák

Penetrácia mobilných služieb na Slovensku dosiahla ku koncu marca tohto roka 98,57 %. K 31. marcu evidovali všetci traja slovenskí mobilní operátori, Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia spolu 5,323 mil. zákazníkov.

11. máj 2008 o 13:36 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Údaj o penetrácii mobilných služieb je vypočítaný na základe spoločnej metodiky, v ktorej sa za aktívneho zákazníka považujú zákazníci predplatených služieb, ktorí na svojej SIM karte za posledné tri mesiace uskutočnili najmenej jednu aktívnu operáciu. Orange Slovensko k 31. marcu tohto roka evidoval 2,863 mil., T-Mobile Slovensko 2,173 mil. a Telefónica O2 Slovakia 287 tis. zákazníkov predplatených aj fakturovaných služieb. Údaje operátorov pritom zahŕňajú celkový počet klientov vrátane SIM kariet používaných v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, telemetriu a ďalšie, preto ich nie je možné uviesť ako celkový počet fyzických klientov mobilných operátorov.

Slovensko v poslednom období dlhodobo vykazovalo penetráciu mobilných služieb nad hranicou 100 %. Tieto údaje vychádzali z metodiky operátorov, ktorá bola založená na sledovaní počtu registrovaných SIM kariet jednotlivých operátorov za 12 mesiacov. Podľa nej by celkový počet SIM kariet u všetkých troch mobilných operátorov dosiahol 6,043 milióna a penetrácia by dosiahla 111,9 %. V porovnaní s údajom platným k 31. decembru 2007, ktorý bol vypočítaný rovnako na základe 12-mesačnej metodiky, by teda penetrácia mobilných služieb zaznamenala pokles o 1,53 percentuálneho bodu.

Vzhľadom na to, že všetci traja mobilní operátori už začali poskytovať údaje informujúce o počte zákazníkov predplatených služieb, ktorí na svojej SIM karte za ostatné tri mesiace uskutočnili najmenej jednu aktívnu operáciu, aktuálnosť údaju o penetrácii mobilných služieb na základe 3-mesačnej metodiky je vyššia. Základom pre výpočet penetrácie je počet obyvateľov SR na úrovni 5,4 milióna.