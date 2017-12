MacBook Air - ľahučký spoločník nielen ku kávičke

Ohúril svet svojím tenkým vyhotovením, potešil tých, čo už roky hľadajú v portfóliu spoločnosti Apple Computers notebook, ktorý by pri cestovaní neprekážal. Aký v skutočnosti MacBook Air je? Otestovali sme ho v redakcii, aby sme vám vedeli povedať viac.

12. máj 2008 o 0:25 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Tenký, tenký a ešte raz tenký. Existuje iba jediné slovo, ktorým je možné nový MacBook Air popísať. Výrobcovi sa podarilo dosiahnuť vyvážený 1,4-kilogramový kompromis medzi mobilitou a komfortom, takže ponúkol to, čo doposiaľ chýbalo.

V jedinom modeli spojil nízku hmotnosť typickú pre 12-palcovú platformu a komfort, ktorý pri práci ponúkajú notebooky s bežnou uhlopriečkou displeja.

Kým na jednej strane vás čaká jedno príjemné prekvapenie za druhým, počítať je treba i s množstvom kompromisov. Tak to už chodí.

Prvé husle v teréne, druhé doma

Hneď na začiatok je dôležité povedať, že nejde o notebook pre každého. Keďže skromná výbava kráča bok po boku s obmedzeniami, na ktoré používateľ natrafí, zdá sa že ide o ideálny doplnok k hlavnému stolovému počítaču či silnému notebooku.

Ak sa rozhodnete vycestovať, alebo chcete stráviť popoludnie pri kávičke v meste bez toho, aby ste stratili kontakt so svojou prácou a okolitým svetom, zoberiete si so sebou svoj Air. Vášho hlavného ťahúňa jednoducho necháte doma. Iba ak .... by ste sa venovali práci na počítači iba okrajovo a vystačili si i s málom. S úpravou dokumentov, fotografií a surfovaním si Air poradí hravo. Pri prehrávaní filmov sa rozohreje viac ako vám je milé, výkonovo však stíha spracovať i vysoké dátové toky. Možno toho viac nepotrebujete. Isté však je, že v rovnakej cenovej kategórii nájdete v predajniach notebooky, ktoré budú svojim výkonom a výbavou trhať rekordy.

Horúce ruky, horúce stehná

Kovový plášť, precízne spracovanie detailov a konštrukčná vyspelosť sú pre Air príznačné. To, že výrobca siahol po ľahkom hliníku s tvrdeným povrchom nie je náhoda. Príliš tenká konštrukcia neumožňuje efektívne chladenie vzduchom a jemné, útle telo by v polykarbonátovom plaste príliš robustnosti nenašlo. Výsledkom je harmónia technológií a precíznosti, ktorá neutečie ani menej skúsenému oku. Dokonalé opracovanie, kvalitné spracovanie kĺbu displeja a dokonalé lícovanie sú na mieste. Keď ho vkladáte na cestu do vaku, či aktovky, počas cesty ani netušíte, či ste ho omylom nezabudli doma. Je ako zošit.

Kovové šasi využil výrobca na chladenie čipov, takže stačí krátkodobejšia intenzívnejšia záťaž a máte pocit, že vám čosi horí pod rukami. Nie je to príjemné, podobne ako ostré lemovanie čelnej strany rámu displeja pri otváraní veka. Niekedy máte pocit, že chladenie by mohlo byť predsa len riešené trochu inak. Horúce ruky, horúce stehná – taká je bilancia práce vo vlaku či aute. Air patrí jednoducho na stôl. Príliš tenké sú aj nožičky, na ktorých je postavený. Bránia notebooku v tom, aby sa jeho šasi ochladzovalo vzduchom, ktorý okolo neho prúdi.

Čo však možno pochváliť, to je spracovanie kĺbu displeja. Displej síce môžete odklopiť iba o 130 stupňov, čo môže byť pri drobných incidentoch cestou k záhube, v dopravných prostriedkoch však nekmitá a pevne drží pozíciu tak, ako ste ho nastavili.

Nepohodlná „šik“ klávesnica, skvelý touchpad

Klávesnica je štýlová, vychytávková a dizajnovo veľmi pekne spracovaná, prílišného pohodlia sme sa však pri písaní desiatimi nedočkali. Nižší zdvih tlačidiel a netypická spätná odozva sa skôr či neskôr podpísali na zvýšenej únave rúk. Pri surfovaní a úprave dokumentov si jej nedostatky neuvedomíte, ak však sadnete pred textový procesor a pustíte sa do rozsiahleho písania, zistíte že tradičná konštrukcia notebookových klávesníc je predsa len pohodlnejšia. Vtipne, a veľmi prakticky je však využitý svetelný senzor, ktorý bežne ovláda v notebookoch jas displeja, aby sa dosiahla 10-15 percentná úspora výdrže batérie. V tomto prípade dokáže senzor aktivovať LED podsvietenie klávesnice, čo je praktické pri práci v noci alebo špecifických svetelných podmienkach.

Čo výrobca zameškal na klávesnici, to dohnal na touchpade, ktorý je jednoducho úžasný. Veľká plocha nielenže umožňuje precízne ovládať kurzor, ale rozšírená skupina funkcií „multitouch“ je v prostredí predinštalovaného operačného systému Mac OS X jednoducho na nezaplatenie. Touchpad ovládate jedným, dvoma či troma prstami, aby ste mohli rotovať objektami, rolovať v oknách, meniť veľkosť a podobne. Už po krátkych skúsenostiach môžeme povedať, že ide o veľmi podarený ovládací prvok, ktorý má oproti tradičnej myši čosi navrch. Ostatní výrobcovia notebookov by sa nad tým mohli zamyslieť – hoci i za cenu kúpy licencie. Viac však napovie video.

Žiarivé farby sa v exteriéri strácajú

Displej s uhlopriečkou 13,3 palca ponúka štedrú širokouhlú pracovnú plochu s rozlíšením 1280x800 bodov, čo znamená dobrú čitateľnosť písma a konzumnú manévrovateľnosť s objektami na obrazovke. V krátkosti povedané – ak nie ste zvyknutí na extrémne rozlíšenia, budete sa cítiť ako ryba vo vode. Oslovujú žiarivé, pestré farby a vcelku slušná odozva pri prehrávaní filmov.

Ide o displej s LED podsvietením, ktorý má extrémne nízku spotrebu a hrúbku, počítajte však s tým, že daňou za peknú farebnosť je lesklý povrch, na ktorom sa odráža všetko, čo je okolo vás. Kým v interiéri sa dá na túto skutočnosť hravo zvyknúť – pokiaľ samozrejme nemáte za chrbtom okno – v teréne je to horšie. Slabšia intenzita LED podsvietenia a lesklý povrch sa podpíšu na tom, že veľa toho na displeji neuvidíte. Kým u ostatných výrobcov notebookov je zvykom ponúknuť zákazníkovi niekoľko alternatív displejov, pri novinke od Apple máte k dispozícii jediný variant. Ak nie ste práve fanúšikmi lesklých displejov, budete si musieť zvyknúť.

A čo multimédiá?

Ak telefonujete cez internet a neodpustíte si na širokopásmovom pripojení obraz, máte istotu že zabudovaná kamera iSight zvládne doplniť vaše slová o gestá, emócie a grimasy, ktoré pri novinkách z druhej strany netu budete strúhať.

Horšie je to však v momente, keď začnete pátrať po tom, prečo má váš notebook nevýrazný, plechový zvuk a prečo je ozvučenie filmov akési ploché. Reproduktor je zabudovaný za kovovou bariérou šasi a navyše je iba jeden.

Všetko si však môžete vynahradiť stereofónnym analógovým výstupom a ak sa radíte medzi lenivcov, užiť si môžete aj diaľkový ovládač, ktorý si k notebooku môžete prikúpiť.

Napájanie aj pre smoliarov

Zakopli ste niekedy o napájací káblik svojho notebooku? Apple má recept na škody s tajomným názvom MagSafe. Ide o magnetický konektor so symetrickým rozložením kontaktov, ktorý stačí prikliknúť na notebook. Nemusíte skúmať, ktorou stranou napred, dvojfarebná LED-ka vás poinformuje o tom, či ešte nabíjate, alebo batéria načerpala energiu na maximum. Každá minca má však dve strany. 45-wattový napájací zdroj je príliš pomalý na to, aby v priebehu hodiny či dvoch nabil batériu na akceptovateľnú hranicu. Ak sa niekde ponáhľate, na nabíjanie zabudnite. Zvyknite si na to, že váš nový notebook sa bude nabíjať v noci.

Čo však prekvapí, to je výdrž batérie, ktorá sa bez problémov šplhá k hranici 5 hodín. A ak hovoríme o piatich hodinách, znamená to, že s polovičným jasom môžete cez bezdrôtové pripojenie k internetu surfovať do sýtosti. Batéria má kapacitu 37 watthodín a zabudovaná je vo vnútri notebooku. Pri 5-hodinovej výdrži je možné oželieť to, že si akumulátor v lietadle nevymeníte počas letu za druhý, počítajte však s tým, že ak doslúži, pravdepodobne si pre nový zájdete do servisu.

Bez káblov je život jednoduchší

Páčilo by sa vám, ak by sa všetky káble stali minulosťou? Air ponúka port Bluetooth s podporou EDR a WiFi podporujúcu štandardy 802.11 a/b/g/n. Znamená to, že s kvalitným domácim hotspotom podporujúcim „n-kový“ štandard môžete do notebooku prehrávať videá a veľké objemy dát bez toho, aby ste museli siahnuť po metalickom ethernete. A ak by ste po ňom náhodou zatúžili, Apple ho ponúka vo forme USB modulu. Sčítané a podčiarknuté, počkajme si ešte rôčik alebo dva, kým bude bezdrôtové USB štandardom. Všetky káble – samozrejme okrem napájacieho – budú môcť upadnúť do zabudnutia. Porty už nebude počítať nik.

Ak máte videokameru s rozhraním FireWire, na prenos videa do notebooku môžete zabudnúť, rovnako sa rozlúčte s pomyslením na dockovaciu stanicu. K dispozícii máte vo výklopnom module jeden USB port 2.0, MicroDVI rozhranie vyžadujúce použitie redukcie a slúchadlový výstup. V teréne toho i tak viac nepotrebujete.

Čo sa skrýva pod kapotou

Notebook je postavený na platforme Intel s procesorom Intel Core 2 Duo so 4 megabajtami cache, taktovaným na 1,6 resp. 1,8 gigahertza. Ide o procesor, ktorý sa od bežných na trhu líši tým, že je osadený na menšej doske, pretože je na základnú dosku naspájkovaný a používateľ nemá možnosť vymeniť si ho. Je to daň za tenké vyhotovenie. Všetko beží pod taktovkou čipovej sady 965GMS so zabudovaným grafickým akcelerátorom, ktorá obsluhuje aj 2 gigabajty operačnej pamäte a pomalý 1,8-palcový pevný disk s kapacitou 80 gigabajtov.

Notebook sme mali k dispozícii s predinštalovaným Leopardom a Windows Vista sprevádzkovaným cez Parallels. Zdá sa však, že odozva aplikácií v systémoch nie je najsvižnejšia. Pri takýchto parametroch by človek čakal okamžitú odozvu na kliknutie či rýchly štart systému a nie pomalé šuchtanie pevného disku pri každej operácii. Niekoľkokrát sme dokonca nadobudli pocit, že niektoré softvéry sa rýchlejšie spustia na malom Asuse Eee PC, ako na MacBooku Air, ktorého výkon je podstatne vyšší. Ak si však priplatíte za SSD disk, ktorý je v ponuke výrobcu, rýchla odozva by sa mala razom dostaviť.

Neznamená to však, že pri práci v kancelárskom balíku, surfovaní, práci s fotografiami či iných rutinných prácach sa budete cítiť brzdení. Pomalá odozva a nízky výkon sú dve odlišné veci. Aspoň budete mať pocit, že ste niekedy rýchlejší, ako váš notebook.

Možno ste postrehli, že vo výbave nie je optická mechanika. Málokto ju dnes v teréne potrebuje a tak nie je prekvapením, že nikomu nechýba ani pri novej 7- a 10-palcovej platforme nízkorozpočtových notebookov. Mali sme možnosť vyskúšať si originálnu externú napaľovačku od Apple, rovnakú funkciu však spĺňal i softvér pre zdieľanie mechaniky v sieti bez toho, aby ste museli využiť funkcie zdieľania vo Windows. Čo však zamrzí viac, to je, že v notebooku nie je zabudovaná čítačka kariet. Ak fotografujete, určite ste si zvykli na to, že ju nájdete takmer v každom notebooku.

Technické parametre: Intel Core 2 Duo so 4 MB Cache * 2 GB DDR * 80 GB 1.8 PATA disk * 1xUSB, 1xVGA, 1xJACK * 13,3" LED LCD 1280x800 * Akcelerátor GMA X3100 * iSight * WiFi, Bluetooth * Mac OS X 10.5, iLife * Hmotnosť 1,36 kg * Rozmery 1,94x32,5x22,7 cm

Dostupnosť: http://www.apple.sk/

Orientačná cena: od 62 500 korún

Hodnotenie: * * * * * (4/5)



MacBook Air je ľahký a tenký počítač ku kávičke so všetkým, čo má mať. S priemerným výkonom, minimalistickou výbavou, avšak dobrým továrenským spracovaním a výberom kvalitných materiálov ide o stroj, ktorý vás na cestách nebude otravovať rôznymi nedostatkami a nedoriešenými detailmi. Apple v ňom predviedol svoj rozvinutý zmysel pre minimalizmus a ukázal, že s dobrým zámerom je možné dosiahnuť skvelé výsledky. Notebook je ideálny ako sekundárny stroj na cestovanie, alebo v plnom rozsahu vyhovie tým, čo počítače používajú iba na surfovanie, prezeranie fotografií a bežné kancelárske práce.