EK vyzvala na diskusiu o platných roamingových pravidlách

Európska komisia (EK) chce preskúmať fungovanie a účinnosť nariadenia Európskej únie (EÚ) o roamingu z konca júna minulého roka. Preto v stredu vyzvala priemysel, spotrebiteľov a ostatné zúčastnené strany na verejnú konzultáciu k roamingu.

11. máj 2008 o 19:10 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Na základe minuloročného júnového nariadenia je totiž EK v roku 2008 povinná podať Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní nových pravidiel roamingu a ich účinkoch. "Vďaka verejnej konzultácii sa do 2. júla 2008 majú zhromaždiť odpovede od mobilných operátorov, podnikov, združení spotrebiteľov a všetkých zúčastnených strán," uvádza sa v stredajšom zverejnenom dokumente EK.

EK chce verejnou konzultáciou získať ohlasy zúčastnených strán k celkovému fungovaniu a účinkom súčasného nariadenia. EK sa vo verejnej konzultácii chce tiež zamerať na vybrané témy, ako sú vplyv nariadenia na menších operátorov a vnútroštátne ceny, neúmyselný roaming, čiže prepnutie mobilného telefónu v blízkosti hranice so susedným štátom na zahraničnú sieť a otázku skutočne prevolaných a vyúčtovaných minút. Ďalšou oblasťou zámeru EK sú potreba regulácie v oblasti služieb dátového roamingu a krátkych textových správ (SMS) z hľadiska súčasných maloobchodných cien a vývoja na trhu a dĺžka platnosti nariadenia EÚ o roamingu so stanoveným dátumom do konca júna 2010, alebo aj dlhšie.

Podľa nariadenia EÚ o roamingu z 30. júna minulého roka sú mobilní operátori povinní ponúkať zákazníkom "eurotarifu" na využívanie mobilného telefónu v sieti iných členských štátov. Okrem toho sa týmto nariadením zaviedli maximálne ceny vo výške 0,49 eur bez DPH za minútu za volania v zahraničí a vo výške 0,24 eur bez DPH za minútu za prijímanie hovorov v zahraničí. Od 30. augusta tohto roka poklesnú tieto maximálne ceny na 0,46 eur a 0,22 eur a od 30. augusta 2009 dôjde k ich ďalšiemu zníženiu na 0,43 eur a 0,19 eur.

Nariadenie o roamingu sa týka len volaní a jeho platnosť sa skončí 30. júna 2010, pokiaľ sa Európsky parlament a Rada nerozhodnú na základe návrhu EK predĺžiť jeho platnosť. Komisia musí v roku 2008 nariadenie preskúmať a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu. Prvá správa Európskej skupiny regulátorov z januára tohto roka poukázala na prvé pozitívne účinky nariadenia na priemerné sadzby a uvádzajú sa v nej aj ceny SMS a iných dátových služieb. V treťom štvrťroku vlaňajška museli používatelia zaplatiť v priemere 5,24 eur za megabajt dátových služieb a 0,29 eur za SMS.

(1 EUR = 32,05 SKK)