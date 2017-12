Internet má pomôcť s ročným zúčtovaním

BRATISLAVA 9. mája (SITA) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sprístupnilo pre všetkých, ktorí budú v tomto roku podávať ročné zúčtovanie, internetový portál ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

9. máj 2008 o 14:41 SITA

Na stránke www.rzzp.sk sa dozvedia aktuálne informácie o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2007.

"Naším cieľom bolo občanom zjednodušiť a uľahčiť podávanie zúčtovaní," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Silvia Horváthová. Súčasťou portálu sú pritom všetky typy tzv. inteligentných elektronických formulárov ako aj formuláre vo formáte PDF. "Inteligentné formuláre sú výhodné v tom, že pri nesprávnom postupe vypĺňanie zablokujú. Pokračovať môžete až po zadaní správnych údajov," vysvetlila Horváthová.

Pre návštevníkov sú okrem toho pripravené návody a poučenia ako vypĺňať jednotlivé elektronické formuláre, či konkrétne príklady vyplnených formulárov. Portál pomôže aj tým, ktorí si sami nevedia zvoliť správny formulár. Na základe zodpovedania siedmich otázok totiž dokáže určiť, ktorý formulár je pre návštevníka vhodný. Portál ponúka aj najčastejšie otázky či diskusné fórum. Stránka ročného zúčtovania je prístupná od začiatku mája, kedy nadobudla účinnosť nová vyhláška ministerstva zdravotníctva k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2007. V tomto roku sú pritom platitelia povinní podať ročné zúčtovanie poistného za rok 2007 do 30. júna. Ak však zamestnanec chce, aby za neho zúčtovanie vyplnil zamestnávateľ, musí ho o to požiadať už do 31. mája.

Novela vyhlášky ročného zúčtovania bola potrebná kvôli zmene zákona o zdravotnom poistení. Od roku 2008 už totiž nemusia ročné zúčtovanie poistného podávať niektoré skupiny poistencov, a to študenti, starobní dôchodcovia, asistenti osôb so zdravotným postihnutím či opatrovatelia. Tieto skupiny sa stali opäť poistencami štátu, aj keď majú príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Poistencami štátu sa stali aj doktorandi, ktorí študujú v dennej forme štúdia a nedovŕšili 30 rokov. Novela upravila aj prípady, keď sa za istých okolností stávalo, že samoplatitelia alebo poistenci štátu s ďalšími príjmami museli odovzdať ročné zúčtovanie, aj keď jeho výsledkom bola nula, prípadne museli platiť poistné vypočítané z príjmov, ktoré prakticky nezarobili. Od začiatku roka taktiež platí, že preplatky a nedoplatky do 100 Sk sa nebudú vracať, respektíve doplácať.