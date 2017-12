Deutsche Telekom za štvrťrok s poklesom výnosov o 3,1 %

FRANKFURT 8. mája (SITA, Reuters) - Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom oznámil vo štvrtok stagnáciu štvrťročného zisku z hlavnej činnosti. Najväčšia telekomunikačná spoločnosť v Európe uviedla, že jej zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), očistený o jednorazové položky, v prvom kvartáli dosiahol 4,7 mld. eur, čo je zhodná úroveň ako v rovnakom období minulého roka.

Výnosy skupiny sa za tri mesiace znížili o 3,1 % na 15 mld. eur. Výsledky trh príliš neprekvapili, pretože analytici v priemere predpovedali zisk EBITDA vo výške 4,6 mld. eur pri celkových výnosoch 15,1 mld. eur. Podobne ako ostatní bývalí monopolní operátori bojuje aj Deutsche Telekom s poklesom výkonu svojej divízie pevných liniek. Spoločnosť sa tak pri klesajúcich cenách a rastúcich požiadavkách zákazníkov snaží podporiť svoje služby širokopásmového pripojenia.

Firma so sídlom v Bonne uviedla, že počet zákazníkov využívajúcich pevné linky sa v prvom kvartáli znížil o 582 tis., zatiaľ čo evidovala 539 tis. nových širokopásmových pripojení. Deutsche Telekom však má stále v pláne splniť celoročné ciele. Spoločnosť potvrdila svoje predpovede tohtoročného jadrového zisku na úrovni okolo 19,3 mld. eur. Divízia T-Mobile, ktorá je najziskovejším článkom celej skupiny, zaznamenala v sledovanom období 3,4-percentný pokles výnosov na 1,9 mld. eur.

Deutsche Telekom pôsobí aj na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom (ST). Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Deutsche Telekom AG je majoritným akcionárom ST s podielom 51 % akcií.

(1 EUR = 32,165 SKK)