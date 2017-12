Američania postavili v Košiciach softvérové centrum

Približne 100 miliónov Sk investoval doteraz v Košiciach hlavne do ľudských zdrojov globálny dodávateľ riešení a služieb v oblasti informačných technológií (IT) - americká spoločnosť Ness Technologies, ktorá v meste buduje vývojové softvérové centrum medz

7. máj 2008 o 10:35 TASR

Košice 7. mája (TASR) - inárodného významu.

Košické Ness Development Center (Ness KDC) založili v júli 2005 a za dva a pol roka už zamestnávajú takmer 250 softvérových inžinierov, ktorí v súčasnsoti pracujú pre šesť významných zákazníkov, uviedol pre TASR viceprezident Ness Europe Petr Mýtina.

"Napriek tomu, že centrum bolo postavené, obrazne povedané, na zelenej lúke, už vlani sme boli na hranici ziskovosti, to znamená, že všetky naše investície a náklady sa začali v druhom roku vracať a dosiahli sme obrat približne 100 miliónov Sk," uviedol Mýtina. Za významné považuje to, že v ňom nachádzajú uplatnenie domáce talenty, absolventi východoslovenských univerzít, ktorí často odchádzali za touto prácou do zahraničia.

Najnovšie sa k odberateľom Ness KDC v Košiciach zaradil aj celosvetový líder vo vývoji geografických a navigačných informačných systémov - americká spoločnosť Navteq, ktorá uzavrela s Ness dlhodobý kontrakt. Ako spresnil pre TASR jeden z manažérov Navtequ Amreesch Modi, svoje hlavné vývojové strediská majú síce v Chicagu a vo Frankfurte, v Košiciach sú však rozhodnutí vybudovať ďalšie centrum excelentného softvérového výskumu a vývoja pre mapy a navigačné informačné systémy.

Podľa Modiho tento segment na trhu prežíva v súčasnosti boom a Navteq očakáva po 15 rokoch investovania profity, k čomu má významnou mierou prispieť aj softvérové laboratórium v Košiciach.

Košický kontrakt uzavreli Navteq a Ness vlani v septembri. Modi spresnil, že už zamestnávajú 100 inžinierov, do konca tohto roku to má byť ďalších 70 a toto číslo nebude konečné. "S tvorivou úrovňou talentov, ktoré sme v Košiciach našli, sme veľmi spokojní s ich stabilitou, pracovnou morálkou a etikou a to všetko za rozumné náklady," uviedol Modi. Ako ďalej informoval, košickí vývojári pracujú nielen na tvorbe a aktualizácii navigačných máp a systémov a spôsobe ako ich dostať k odberateľom, ale aj na systémových testoch máp, čo je pre ich kvalitu rozhodujúce.

Medzi prvých významných zákazníkov Ness KDC v Košiciach patrili spoločnosti RTC a Fortent, ktoré sa orientujú na vývoj strategických aplikácií pre bankovníctvo (základný bankový softvér, detekcia podvodov, odhaľovanie podozrivých transakcií).

Ness Technologies je globálnym dodávateľom služieb a kompletných riešení v oblasti IT, ktoré zákazníkom pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť a efektivitu.