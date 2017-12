Echochrome - jedna z najoriginálnejších logických hier

7. máj 2008 o 14:08 Ján Kordoš

Skutočne originálne logické hry akoby vymreli, pritom sa nedá povedať, že by dopyt po týchto jednoduchých hrách klesal. Len hardcore hráči radšej investujú svoje peniaze do plnohodnotnejších AAA titulov, ktoré si samozrejme zaslúžia svojich 5 minút slávy, ale je dobre známych pravidlom, že možnosť presedenia niekoľkých hodín pri hre rastie s jej jednoduchším námetom a o to väčšou chytľavosťou. Na XBLA sa stretávame so známou šablónou prebranou z casual trhu (ktorý rastie sám o sebe), avšak vytvoriť niečo skutočne originálne, kde nebudeme spájať tri objekty jednej farby, je pomerne náročné. Práve preto je Echochrome pre Playstation 3 nesmierne nápaditý titul, ktorý si svojich priaznivcov istotne nájde. Pri tom ide o koncept primitívny, ľahko pochopiteľný, avšak zvládnuť ho na sto percent je náročné.

V jednoduchosti je sila a keď sa pozriete na obrázky z hry, prípadne video, sami začnete váhať, čože je na kombinácii jednoduchej grafiky a strohého prostredia tak zaujímavé. Echochrome stavilo na prehľadnosť, ktorá je v tomto prípade nutná. Podobne ako v starých arkádach sa vám celá herná plocha (alebo ak chcete mapa) zmestí na jednu obrazovku. Princíp je taktiež starý ako herný priemysel samotný. Doviesť panáčika na vopred dané miesto, pričom vašou úlohou je zaručiť mu bezpečnosť. Útrapy na vás nečakajú v podobe prťavých nepriateľov, kedy by ste pri dotyku s nimi stratili život. Dôležitá je totiž perspektíva. Ako sa na hru pozeráte a ako dokážete prispôsobiť danú mapu k svojmu vlastnému prospechu. Zatiaľ to znie dosť zahmlene, avšak mali sme možnosť vyskúšať si preview verziu s viac než 50 úrovňami a treba podotknúť, že Echochrome je nesmierne návykovou záležitosťou.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Ako základ sa dá použiť 3 hlavných bodov, na ktorých stavia celá hra. Všetko je to o perspektíve vášho videnia, ktoré meníte natáčaním celej mapy, systému ciest. Ak máte dve cesty spojené, hoci to tak pri otočení o niekoľko stupňov tak byť nemusí, sú spojené. V tomto prípade je predpoklad a úspešné splnenie zrejmé: máme dve oddelené cesty, ktoré otočením kamery nastavíme k sebe tak, aby vyzerali ako jednoliata cesta a panák nám zo slepej uličky prejde na druhú cestu. To isté sa dá aplikovať aj na druhé tvrdenie. Pokým dve cesty vyzerajú tak, akoby boli nad sebou, tak jednoducho nad sebou sú. Využijete to pri systéme trampolín, ktoré katapultujú panáka do výšky a vy môžete pristáť na ceste, ktorá je „o úroveň vyššie“, hoci pri otočení kamery môže byť rovnobežná s pôvodnou. Ten istý princíp sa dá aplikovať aj na padanie cez diery. Bod číslo tri: Ak nevidíte, že by dve cesty neboli spojené, tak spojené sú, pretože medzeru medzi nimi neviete zaznamenať. Stačí preto nevhodné miesto ukryť za inú cestu a panák prejde akoby po svojej dráhe tak, akoby tam medzera medzi cestami nebola. Podobne je to s prípadom dier alebo trampolín.

Vašou úlohou je prejsť bielym panákom cez čiernych duchov, ktorí predstavujú záchytné body (checkpointy) a vy sa vlastne hráte s mapou, otáčate ju, nakláňate a hlavne meníte perspektívu, pohľadu tak, aby vyhovovala daná situácia vám. Riešenie každého problému je zábavné, originálne a často sa pristihnete pri tom, že práve toto musí byť nesplniteľné, ale stačí trochu pohrania sa s kamerou a trieskanie do čela (najlepšie vlastného) vám potvrdí opak. Samotná úroveň je vždy časovo obmedzená, ale nie je to veľký problém, pretože ak viete, ako máte danú prekážku zvládnuť, je to už len otázkou cviku. Panáka môžete zastavovať, aby vám neustále niekam nepadal, po páde do priestoru sa znovu objaví na poslednej pozícii, jednoducho trápite si hlavu a skúšate nové možnosti. K hraniu sa výborne hodí orchestrálna hudba, ktorá je neutrálna, no pútavá zároveň.



Celkovo 56 úrovní sľubuje dostatočne dlhú zábavu na tak malý projekt, ale už samotný námet a spracovanie priam núka možnosť predhodiť hráčom editor. Tak sa i stalo, v pomerne jednoduchom programe si môžete postaviť vlastné výtvory, ponúknuť ich svetu, prípadne iba pasívne riešiť úrovne navrhnuté inými hráčmi. Komunita okolo hry sa vytvorí istotne veľká, súťaživosť zaručuje časový limit, respektíve rekord, ktorý vytvoríte na danej mape. Hrať môžete náhodné mapy, prípadne si sami vyberať. Tak jednoduchý a zároveň zaujímavý princíp logického rýchliku sme tu už dávno nemali. Isteže, nie je to GTA 4 a často sa stane, že vás hra riadne rozhodí, ale to už k tomtu typu hier akosi patrí. Ovládanie analógovými páčkami je spočiatku nesmierne náročné, neviete ako správne natočiť pohľad, niekedy záleží na milimetroch, avšak ide len o vaše nedostatočné zvládnutie systému. Echochrome je hračka. Spracovaním doslova umelecká, ponúkaným riešením logických rébusov zaujímavá. Hlavu si potrápite vo veľkej miere a možno sa vám aj zamotá. Nech sa vám zdá tento koncept náročný na predstavivosť, báť sa nemusíte, pretože riešenie existuje vždy, len sa treba správne pozrieť. Echochrome je jeden z najlepších projektov, ktorý na PS Store nájdete. Navyše sa už teraz vie, že sa hra objaví aj na handhelde PSP – úspech je vopred zaručený.