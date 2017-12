Skupina Slovak Telekom v 1. kvartáli s výnosmi 7,561 mld. Sk

7. máj 2008 o 12:49 SITA

BRATISLAVA 7. mája (SITA) - Skupina Slovak Telekom (ST), zaznamenala za prvé tri mesiace tohto roka medziročný pokles celkových konsolidovaných čistých výnosov o 2,2 % na 7,561 mld. Sk. Podľa zverejnených informácií spoločnosti ST dosiahli výnosy z mobilnej komunikácie za prvé tri mesiace tohto roka výšku 4,249 mld. Sk, čo predstavuje ich 4,6-percentný medziročný nárast. Celkové výnosy zo služieb pevnej siete medziročne poklesli o 9,3 % na 3,605 mld. Sk. "Pokles v oblasti pevných liniek je spôsobený predovšetkým odpredajom Rádiokomunikácií v októbri minulého roku. Na porovnateľnej báze (bez započítania Rádiokomunikácií v prvom štvrťroku 2007), by medziročný pokles dosiahol 3,5 %," informoval ST. Konsolidované prevádzkové náklady bez odpisov vzrástli v medziročnom porovnaní o 7,6 % na 4,123 mld. Sk.

Konsolidovaný prevádzkový zisk (EBIT) za prvý štvrťrok dosiahol 1,356 mld. Sk, čo predstavuje jeho 7-percentný medziročný pokles. Čistý štvrťročný zisk skupiny medziročne poklesol o 3,9 % na 1,133 mld. Sk. "Konsolidované výsledky našej skupiny za prvý štvrťrok 2008 potvrdili, že minuloročný trend zvyšovania penetrácie trhu širokopásmových služieb pokračuje. Slovak Telekom tento rast podporuje investíciami do budovania infraštruktúry, ktoré sa prejavili aj v počte viac než 286 tis. DSL prístupov na konci prvého štvrťroku a zároveň vedúcou pozíciou v poskytovaní služieb na báze triple play. V oblasti mobilných služieb rástol celkový počet zákazníkov fakturovaných služieb, hlasových programov, aj mobilného broadbandu," uviedol predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekom Miroslav Majoroš.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Celkové konsolidované výnosy skupiny Slovak Telekom dosiahli v minulom roku hodnotu 31,471 mld. Sk, čo predstavuje ich medziročný nárast vo výške 3,1 %. Čistý zisk skupiny za vlaňajšok predstavoval 6,165 mld. Sk, pričom medziročne narástol o 177,3 %.

Agentúra SITA vydá k správe tabuľku