GTS Central Europe zmenila vlastníka

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS CE), ktorá pôsobí ako alternatívny telekomunikačný operátor na Slovensku, v Česku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku, zmenila svojho majiteľa.

7. máj 2008 o 13:32 SITA

BRATISLAVA 7. mája (SITA) - Vlastník GTS CE, skupina Group Menatep Limited, predal 30. apríla tohto roku 100 % akcií GTS CE konzorciu private equity fondov, do ktorého patrí Columbia Capital, M/C Venture Partners, Innova Capital, HarbourVest Partners, Oak Investment Partners a Bessemer Venture Partners. GTS CE pôsobí na Slovensku prostredníctvom spoločnosti GTS Nextra, a.s, ktorá o zmene vlastníka v stredu informovala. Predajnú cenu akcií spoločnosť GTS Nextra neuviedla.

V súvislosti s touto transakciou nastupuje do funkcie generálneho riaditeľa GTS CE Adam Sawicki zo spoločnosti TeliaSonera International Carrier, kde pracoval na pozícii viceprezidenta a riaditeľa pre západnú Európu a Severnú Ameriku. "Veríme, že spoločnosť je teraz v postavení umožňujúcom najefektívnejšie zachytiť rast trhu firemných telekomunikácií, a že telekomunikačné skúsenosti nových akcionárov tento vývoj ešte posilnia," uviedol k predaju akcií bývalý generálny riaditeľ GTS CE Tamás Polgár.

Konzorcium tvorí skupina private equity investorov, na čele so spoločnosťami Columbia Capital a M/C Venture Partners, ktoré sídlia v USA a majú rozsiahle skúsenosti v službách súvisiacich s komunikáciou a technológiou. Ďalším členom je spoločnosť Innova Capital, private equity skupina zameraná na strednú Európu. Columbia Capital je spoločnosťou zaoberajúcou sa rizikovým kapitálom, ktorá sa špecializuje na investovanie v oblasti širokopásmových, bezdrôtových, mediálnych a firemných služieb. Columbia spravuje viac ako 2 mld. USD vo viazanom kapitále, vrátane prevádzkového fondu s hodnotou 560 mil. USD. M/C Venture Partners je spoločnosťou zaoberajúcou sa rizikovým kapitálom, zameranou výhradne na sektory komunikácie, médií a informačných technológií. Firma investovala viac ako 1,5 mld. USD do približne 100 spoločností v tomto sektore. Innova Capital je private equity spoločnosťou pôsobiacou v strednej Európe, ktorá vkladá finančné prostriedky primárne do finančných služieb, obchodných služieb (vrátane telekomunikácií, médií a IT) a do priemyselnej výroby. Od roku 1944 Innova založila štyri investičné fondy s celkovou hodnotou približne 500 mil. eur.

GTS CE je poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení pre krajiny strednej a východnej Európy. Poskytuje hlasové, dátové, IP, MPLS a širokopásmové DSL služby pre jednotlivcov a spoločnosti, ako aj služby pre ostatné telekomunikačné spoločnosti, mobilných operátorov a poskytovateľov obsahu, aplikácií a internetových služieb. Spoločnosť sa zameriava na firemných a veľkoobchodných zákazníkov. V minulom roku dosiahla GTS CE tržby v hodnote približne 400 mil. eur a prevádzkový zisk (EBITDA) v hodnote 70 mil. eur.

Spoločnosť GTS Nextra, a.s., je slovenským alternatívnym telekomunikačným operátorom poskytujúcim telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát, hlasu a prístupu do internetu pre firemnú klientelu aj domácnosti. V minulom roku dosiahla firma celkové výnosy vo výške 850 mil. Sk a EBITDA predstavoval 224 mil. Sk.

(1 EUR = 32,165 SKK)

(1 USD = 20,711 SKK)