Tipy na víkendové surfovanie

Radi riešite krížovky a neviete si poradiť s ťažkými otázkami v okienkach, alebo vám chýba manuál z nejakej elektroniky a vy ste už zabudli, čo sa ako nastavuje? Môžete si prezrieť netradičné fotografie alebo sa zabaviť so svojimi deťmi vo virtuálnej zoo.

7. jún 2008 o 8:25 Milan Gigel

Maskovaná literatúra

Radi si cibríte svoju angličtinu čítaním prózy a v práci to jednoducho nejde? S vtipným riešením prišiel server http://www.readatwork.com/, ktorý simuluje v internetovom prehliadači prácu. Kým okoloidúci ľudia nemajú podozrenie, vy na obrazovke čítate to, čo máte radi.

Všetko o fujarách

Viete o tom, akého predchodcu mala fujara a prečo má iba tri dierky? Na serveri http://www.fujara.sk/sk/index.htm nájdete všetko, čo by vás o tomto nástroji mohlo zaujímať. Nechýba malá škola hry na tento nástroj, noty, hudobné nahrávky, či sekcia, v ktorej si môžete tento jedinečný nástroj zakúpiť.

Svet cez objektív

Jedinečné udalosti, netradičné pohľady a neuveriteľné detaily. To všetko nájdete na serveri http://boston.com/bigpicture/, ktorý prezentuje najlepšie z agentúrnych fotografií sveta. Uvoľnia vaše napätie a stres, naučia vás vidieť svet okolo vás trochu inak. Z každej snímky dýcha umenie a precízna rozvážnosť.

Slovník krížovkára

Ak ani každodenné cibrenie vášho mozgu nestačí na to, aby ste si poradili s krížovkou, skúste si pomôcť krížovkárskym slovníkom. Nájdete ho na stránke http://krizovky.kasman.sk/. Do textového poľa vložíte písmená ktoré viete a ktoré nie, robot sa postará o to, aby vyhľadal slovo, ktoré hľadáte.

Virtuálna zoo

Projekt http://www.ecodazoo.com/ prezentujúci ekologickú virtuálnu zoo je určite nástrojom, ako na chvíľu zaujať pri počítači vaše deti, aby ste mali čas poupratovať si byt, alebo si po pracovnom týždni oddýchnuť. Zaujímavá grafika doplnená o interaktivitu len tak rýchlo neomrzí.

Chýba vám manuál?

Kúpili ste cez inzerát alebo v bazáre staršiu elektroniku a chýba vám k nej návod? Server http://safemanuals.com/ bezplatne ponúka viac ako 800 000 zdigitalizovaných príručiek a návodov, ktoré pokrývajú nielen súčasné produkty, ale aj tie z minulosti. Čo vás možno nepoteší je skutočnosť, že sa pri ich čítaní budete musieť prelúskať cez angličtinu, či iný svetový jazyk.