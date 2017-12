MeToo.sk: veľké ambície malého hráča

Portál MeToo.sk, za ktorým stojí exriaditeľ STV Richard Rybníček, siaha vysoko. Chce pod jednu adresu sústrediť „všetku zábavu“.

7. máj 2008 o 0:00 Miro Šifra

Priestory v Petržalke, v ktorých sídli MeToo.sk, sú poloprázdne, ešte poriadne nezariadené a zjavne navrhnuté na väčší počet ľudí, než sa po nich pohybuje. Na prvý pohľad sa dá súdiť, v akom štádiu sa práve nachádza firma: ešte sa nestihla zabehať a zjavne má ambície výrazne rásť.

Metoo.sk bolo spustené v novembri 2007 a odvtedy funguje v testovacej betaverzii. Pre portál pracuje na plný úväzok desať ľudí, s ďalšími šesťdesiatimi externe spolupracuje. Ide väčšinou o redaktorov, ktorí pripravujú vlastné texty.

V službách mali guľáš

Najvýraznejším počiatočným problémom MeToo.sk bolo podľa jej súčasného riaditeľa Róberta Medera triedenie obsahu. Ambíciou portálu bolo pod jednu strechu zozbierať čo najviac zábavy. „Chceli sme ponúkať množstvo služieb a začali sme mať strašný guľáš.“ Všetky plánované služby dali na kopu a začali hľadať medzi nimi spojitosť. Nakoniec vybrali spôsob triedenia, ktorý je obvyklý skôr pre klasické médiá než web. „Rozhodli sme sa pre zmyslovú orientáciu.“

Metoo.sk obsahuje sekcie Pozeraj, Počúvaj, Hraj a Čítaj. Medzi videoobsahom dominujú užívateľské videá, priame prenosy z dostihov a platené filmy, v sekcii audiosúborov je to osem rádií a v rubrike Čítaj najmä články o šoubiznise a hudbe.

Komunitný portál?

Aj napriek deklarovanej snahe MeToo o komunitný portál terajšia funkcionalita je v tejto oblasti značne obmedzená. V sekcii Moje si užívateľ môže vytvoriť len jednoduchý profil so základnými informáciami. V súčasnosti je na portáli zaregistrovaných deväťtisíc ľudí, väčšinou pubertiakov.

Portál chce klásť dôraz na to, aby užívatelia pridávali na web vlastný obsah. Zatiaľ však narážajú na neochotu a podľa Medera aj „ostych“. Ten sa snažia prelomiť súťažami s finančnou, prípadne vecnou odmenou. Do súťaže o najbláznivejší výkrik na videu sa im prihlásilo deväť ľudí. „Náš najväčší problém je to, že síce naša cieľová skupina sú Slováci a Česi, ale konkurencia je celosvetová. Môžeme užívateľom ponúknuť, aby pridávali obrázky, ale to robí aj Flickr. A môžeme ponúknuť priestor na videá, ale to robí aj YouTube,“ hodnotí Meder.

Užívateľ v televízii

MeToo.sk plánuje pridávať ďalší obsah a rozširovať služby. Medzi nimi bude napríklad online obchod NakupujToo, blogy a ďalšie monotematické rádiá.

Najodvážnejšie plány má MeToo.sk v prieniku do televízií. Každý deň chce cez satelit pre Čechov a Slovákov vysielať polhodinový program zostavený z videí od užívateľov. „Chceme takto spropagovať značku MeToo a zároveň povedať užívateľovi, že keď k nám pridá video, nebude len na internete, ale aj v 650 tisíc domácnostiach,“ dodáva Meder. Na otázku, kedy to bude, odpovedá neurčito. „V dohľadnej dobe.“