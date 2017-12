Logica sa chce zamerať na európsky IT trh

Svetový poskytovateľ služieb v oblasti IT, spoločnosť Logica, sa chce zamerať na európsky trh informačných technológií. Generálny riaditeľ Logica Andy Green, podporil tieto zámery.

5. máj 2008 o 9:12 (sita)

"Logica je zreteľne zameraná európska spoločnosť so silnou pozíciou na hlavných trhoch a s vynikajúcimi lokálnymi tímami, ktoré dokonale rozumejú rozmanitosti európskych zákazníkov. Budeme stupňovať investície do expanzie firmy a financovať ich budeme z programu zameraného na zníženie nákladov, ktorý obmedzí réžiu," vysvetlil Green.

"Región strednej a východnej Európy (CEE) má v rámci spoločnosti Logica silnú pozíciu vďaka svojej strategickej polohe a schopnosti generovať obchodné výsledky, ktoré sú plne v súlade s našimi plánmi. Aj keď bola oznámená reštrukturalizácia zdrojov, nášho regiónu sa zmeny budú týkať minimálne vďaka tomu, že sme s plánom na zefektívnenie práce začali už koncom roku 2007. Za Čechy, Slovensko a Maďarsko môžem sľúbiť, že budeme posilňovať obchodné a konzultantské pozície," povedal generálny riaditeľ Logica pre región CEE Pavel Malínek.

Logica plánuje zvýšiť podiel outsourcingu na obrate, zvýšiť počet zamestnancov v poradenstve a rozšíriť portfólio významných zákazníkov. K týmto záverom pristúpila spoločnosť na základe analýzy strategických cieľov a výsledkov spoločnosti v závislosti na vývoji globálneho trhu informačných technológií. V Európe vygenerovala spoločnosť 95 % obratu za minulý rok. "Logica bude investovať do rozšírenia predajných a marketingových kapacít, zvýšenia investícií do poradenstva s dôrazom na telekomunikácie, energetiku a verejný sektor. Najrýchlejšie rastúca oblasť spoločnosti bude outsourcing, ktorý zvýši podiel na obrate až o 35 percent. V poradenstve vzrastie počet zamestnancov do roku 2010 z 2 500 na 3 500," informovala spoločnosť o svojich zámeroch.

Logica je svetová spoločnosť poskytujúca služby v oblasti IT, ktorá zamestnáva 39 tis. ľudí v 36 krajinách. Svojím zákazníkom poskytuje konzultačné služby, systémovú integráciu a služby v oblasti outsourcingu IT a firemných procesov. Logica je zapísaná na Londýnskej burze cenných papierov i na burze Euronext v Amsterdame (LSE: LOG, Euronext: LOG). Logica CEE má centrálu v Prahe, pobočky v Bratislave, Brne, Plzni a Budapešti. Spoločnosť realizuje projekty pre najvýznamnejšie spoločnosti a organizácie v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy.