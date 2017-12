T-Mobile zlacňuje víkendový a sviatkový roaming

Pre zákazníkov, ktorí sa chystajú cestovať do Českej republiky, Rakúska, Maďarska alebo Poľska, pripravil T-Mobile špeciálnu akciu, vďaka ktorej si výrazne znížia náklady na roamingové volania počas víkendov a sviatkov.

5. máj 2008 o 7:25 (tmob)

Okrem minuloročného trvalého zníženia roamingových cien až o 60% prináša T-Mobile ďalšie zníženie cien vo vybraných krajinách. Pre všetkých zákazníkov využívajúcich službu Euro roaming pripravil T-Mobile akciu, vďaka ktorej môžu od 1. do 31. mája 2008 počas víkendov a sviatkov telefonovať v štyroch susedných štátoch po prvej minúte hovoru za polovičnú cenu.



Zóny Hovory

SMS

MMS odchádzajúce prichádzajúce ČR, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko – víkendy a sviatky po 1. minúte 9,80 9,50 10,70 11,80 Zóna 1 – EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko 19,50 9,50 10,70 11,80 Zóna 2 – Ostatné európske krajiny + USA 58,30 29,80 11,80 11,80 Zóna 3 – Ostatné krajiny sveta, roaming na lodiach, satelitní operátori, Rusko

117,80

58,30

11,80

11,80

Túto zvýhodnenú cenu odchádzajúcich volaní môže každý zákazník so službou Euro roaming využívať počas pobytu v ČR, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku, a to bez ohľadu na to, do ktorej národnej siete sa prihlási a kam volá. Možnosť volať po prvej minúte za polovičnú cenu platí do 31. mája 2008 počas víkendov a (slovenských) sviatkov, a to pre všetkých, nových, aj existujúcich zákazníkov so službou Euro roaming.

Službu Euro roaming si zákazník môže bezplatne aktivovať na linke Služby zákazníkom 12345 (voľba 2, 1, 2, 1). Za jej využívanie sa neplatí žiadny mesačný poplatok.