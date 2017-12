Kerber  – komplexné riešenie bezpečnosti

Kerber je komplexný produkt určený pre ochranu

Kerber je komplexný produkt určený pre ochranu lokálnych sietí voči nebezpečenstvu, ktoré číha z internetu. Ak chcete získať kontrolu nad svojou sieťou a mať prehľad o tom čo robia užívatelia siete je Kerber ten správny nástroj pre vás.



SAS – Secure Antispam Solution

SAS je modul, ktorý je postavený nad SMTP serverom Sendmail a používa rôzne praktiky na odhalenie nevyžiadanej pošty ako je napr. Greylisting, Riadenie rýchlosti a analýza integrity, Bayesove filtre, filtre REGEX a URLBL. Ochranu voči obrázkovému spamu zabezpečujú filtre na princípe OCR a Fuzzy logiky. SAS taktiež v rámci kontroly vykonáva funkcie ako riadenie rýchlosti spojení, kontrola spojení cez DNS, filtrovanie spojení na základe access listov, detekciu tzv. directory attacks a taktiež kontrolu správnosti správ podľa odporúčaní RFC. Pomocou týchto praktík je každému mailu prideľované skóre na základe ktorého sa určí či sa jedná alebo nejedná o spam.

HTTP Filtrovanie

Pod pojmom HTTP filtrovanie sa neskrýva nič iné ako transparentný proxy server (squid), ktorý v sebe obsahuje zároveň redirector, pomocou ktorého je možné definovať kto, kde, kedy a kam má prístup na webovský obsah. Taktiež je možné zapnúť už preddefinované blacklisty z rôznych kategórií. Súčasťou HTTP filtrovania je aj content filter, ktorý kontroluje web na prítomnosť rôzneho malwaru v spolupráci s ClamAV. Všetky údaje sú ukladané do logov, čo poskytuje okamžitý prehľad o tom, kde a kedy sa konkrétny používateľ pohyboval na Internete, ako aj množstvo prenesených dát.

VPN – Privátne siete

V Kerberi sa nachádza VPN riešenie (konkrétne OpenVPN), ktoré je možné použiť či už na prepájanie firemných pobočiek alebo road warriorov pohybujúcich sa kdekoľvek po svete. V grafickom rozhraní je možné vytvoriť si certifikačnú autoritu voči ktorej sa budú podpisovať jednotliví klienti a taktiež je možné vytvárať klientské kľúče, certifikáty a samozrejme konfiguračné súbory pre programy OpenVPN GUI (Windows), Tunnelblick (Mac OS X) a pre samotné OpenVPN v Linuxe alebo Solarise a ich jednoduchý export priamo z prehliadača vo formáte zip.

Firewall

Firewall je postavený nad známymi iptables a tak poskytuje veľké možnosti riadenia sieťovej komunikácie. Jeho súčasťou je tiež modul pre blokovanie p2p sietí. Dokáže blokovať množstvo známych či menej známych p2p sietí ako napr. BitTorrent, DirectConnect, eMule, eDonkey, Kazaa, Gnutella, Ares a pod.).

IDS

Intrusion Detection System, ktorý zabezpečuje upozorňovanie na nebezpečnú sieťovú prevádzku a obsahuje prednastavené rôzne typy útokov a prístupov ako je napríklad skenovanie portov, zneužívanie aplikačných chýb a pod. Jednotlivé varovania je možné nájsť v grafickom prehľade na ktoré môže správca patrične reagovať.

Bandwidth monitor

Modul, ktorý sa stará o monitorovanie šírky pásma na IP úrovni, čiže pomocou neho je možné napr. zistiť koľko internetovej kapacity linky spotrebúva tá ktorá IP adresa v sieti (napr. mail server, prípadne užívatelia, ktorí majú priamy prístup k sieti internet).

DHCP

Samozrejmosťou každého podobného riešenia ako Kerber je DHCP, ktoré slúži na automatické prideľovanie sieťových parametrov klientských počítačov. Ani v Kerberi nie je ničím výnimočný a obsahuje bežné vlastnosti ako určenie rozsahov IP z ktorých bude rozdávať adresy alebo statické prideľovanie na základe mac adries.

Single point of Failure

Po preštudovaní si všetkých modulov vás určite napadla myšlienka, že Kerber je ľahko napadnuteľný vďaka tomu, že obsahuje veľké množstvo služieb. Áno, je to možné, ale tomu sa nedá vyhnúť ani pri iných all-in-one riešeniach. V prípade Kerbera je však obrovskou výhodou, že je modulárny - jednotlivé moduly môžu byť teda nasadené na rozličných serveroch a fungovať nezávisle na sebe a predísť tak známemu problému Single Point Of Failure, kde útočník v prípade získania kontroly nad jednou zo služieb môže na tomto základe získať kompletný prístup do systému.



