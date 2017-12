Paška chce znížiť spotrebu papiera v parlamente

Národná rada (NR) SR sa rozhodla bojovať s vysokou spotrebou papiera. Obmedziť distribúciu materiálov v tlačenej forme by mal nový tzv. elektronický parlament.

3. máj 2008

Bratislava 3. mája (TASR) -

S iniciatívou prišiel predseda NR SR Pavol Paška. "Dohodli sme sa na návrhu materiálu, ktorý prejde drobnými úpravami a ktorý prijmeme uznesením tak, aby tento parlament bol parlamentom 21. storočia aj z pohľadu zúriacej elektronizácie. Dúfam, že ušetríme naše slovenské lesy," povedal Paška. Po zapracovaní pripomienok poslaneckých klubov predpokladá, že novým spôsobom môže parlament fungovať už na septembrovej schôdzi Národnej rady SR.

Nová forma distribúcie materiálov si vyžiada zmeny v informačných technológiách parlamentu. Podľa Paškovych slov sa pripravuje nové štúdio, ktoré bude všetky informácie spracovávať on-line.

Všetky vládne návrhy zákonov podľa platnej legislatívy musia do parlamentu doručiť v 250 výtlačkoch. Poslanecké návrhy zákonov sa zasa distribuujú v počte 150 kusov. Rovnaké je to so spoločnými správami k zákonom a pozmeňujúcimi návrhmi. Podľa hovorcu predsedu parlamentu Jozefa Plška to robí problém najmä pri rozsiahlejších dokumentoch, ako je napríklad štátny rozpočet.

Po zmenách by materiály na rokovania NR SR boli prístupné predovšetkým v elektronickej podobe, na papieri by bolo iba 10 - 15 kusov výtlačkov. Pozvánky na schôdze NR SR by sa poslancom posielali na papieri, ale samotný program schôdze by dostávali v elektronickej podobe, a nie tlačený ako doteraz. Úspory zatiaľ parlament vyčíslené nemá, mali by sa však prejaviť aj v iných rezortoch ako iba v Kancelárii NR SR.

Minulý rok parlament spotreboval približne deväť ton papiera.