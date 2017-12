Kuba: Súkromné osoby si mohli po prvý raz kúpiť počítač

Na Kube začali v piatok predávať po prvý raz osobné počítače súkromným osobám. Ide o súčasť reforiem nového lídra Raúla Castra, ktorého vo februári zvolilo Národné zhromaždenie za prezidenta ako nástupcu chorého Fidela Castra.

V apríli stáli Kubánci v dlhých radoch, aby si mohli kúpiť mobilné telefóny a DVD-prehrávače, ktoré sa stali v komunistickej krajine konečne dostupné. Raúl Castro tiež zaviedol poľnohospodárske reformy a sprístupnil turistické hotely aj pre Kubáncov.

V Číne vyrobené počítače Q-Tech v cene 780 dolárov (16.380 Sk) sú pre väčšinu občanov finančne nedostupné, takže pred obchodmi v Havane sa tentoraz nevinuli dlhé zástupy zákazníkov. Desiatky ľudí však zízali na nový artikel cez sklá výkladov.

Počítače sa na Kube predávali na čiernom trhu už roky za porovnateľnú cenu. Teraz, keď sú už na predaj legálne v obchodoch, očakáva sa pokles cien na čiernom trhu, uviedla agentúra AP.

Okrem spoľahlivých úradníkov a novinárov zo štátnych médií nemala väčšina Kubáncov doma sprístupnený internet. Takže mnoho z týchto nových počítačov možno nebude nikdy pripojených na web.

Štrnásťročný Brian Brito si šetril dva roky vreckové, aby si mohol kúpiť PC na svoje 15. narodeniny. "Je to dobré na hranie hier," povedal odnášajúc si svoj počítač z obchodu. Jeho mama bola však iného názoru: "Využije to do školy, na učenie".

