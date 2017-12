Ďalšia štúdia na tému „Hry sú zlo kaziace naše deti“

24. apr 2008 o 11:42 Ján Kordoš

V správe ďalej nasledovali tradičné vyjadrenia na slovo vzatých odborníkov o tom, ako sa detí hrajú menej v prírode, nie sú to už tie usmievavé tváre loziace po stromoch, hrajúce sa vonku na vojakov a podobne. Miesto toho sedia doma, čučia do bedni a hrajú stupídne hry, takže z nich vyrastú trosky vhodné akurát tak do resocializačných programov. Alebo tak dajako. My vám však ponúkame iné vysvetlenie – keď mohla anglická vláda, prečo nie my? Tak anglické deti behom tých rokov zistili, že pády zo stromov bolia omnoho viac, než pády z postelí, takže sa po nich naučili loziť, prípadne po nich nelozia, aby si nenarazili ústa. Z postele padajú preto, že sa do noci učia, pomáhajú doma rodičom a z rušivých snov, že nestihli prečítať knihu od Dostojevského a práve padajú z postele. Majú to ťažké, tie anglické deti. Chvalabohu máme my u nás len nejaký stupídny rating a tým to hasne. Zatiaľ.

Zdroj: MCVUK