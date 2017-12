V grónskom ľadovci tiekla Niagara

Americko-britský tím zdokumentoval, že v Grónsku sa môže do pukliny v ľadovom štíte rýchlo vyliať jazero prúdom, ktorého sila zodpovedá Niagarským vodopádom.

24. apr 2008 o 0:00

BRATISLAVA. Grónsky ľadový štít sa topí. Hoci tempo tohto procesu očividne rastie, nejaví sa až tak katastroficky. Roztopenie celého štítu by totiž zvýšilo svetovú úroveň morských hladín iba o niekoľko metrov. Niekde to môže byť dosť, ale celkove sa ľudia preto príliš nevzrušujú. Podstatne nepríjemnejšie by bolo roztopenie antarktického ľadového štítu pri opačnom póle, lebo vtedy by morské hladiny stúpli o desiatky metrov.

Iná vec je, čo by výsledný prísun sladkej vody urobil s prúdmi v severnom Atlantiku. Najmä s teplým Golfským prúdom, vďaka ktorému sa teší miernej klíme predovšetkým severovýchodná Európa, ale aj my na Slovensku.

Voda ako mazadlo

Dôležitá otázka pri topení grónskeho ľadového štítu znie, nakoľko voda z roztopeného povrchového ľadu a snehu po pretečení puklinami ku skalnému podložiu zrýchľuje skĺzavanie ľadovcov do priľahlých oblastí Atlantiku. Teda nakoľko táto voda funguje pri postupe ľadovcov ako "mazadlo". V pohybe je dnes už väčšina grónskeho ľadového štítu. Našťastie nie všade je rovnako rýchly. Varuje však, že sa tento pohyb v poslednom období, teda od roku 1990, v priemere zrýchlil o 50- až 100-percent.

Stratené a nebezpečné

V júli 2006 zaznamenali v Grónsku bádatelia dosiaľ najvýraznejší prudký únik vody z povrchového topenia ľadu a snehu do hlbín ľadového štítu. Bolo to historicky prvé pozorovanie svojho druhu. Išlo o jazero s plochou 5,6 kilometra štvorcového neďaleko Jakobshavnu na grónskom západe, dlhé štyri kilometre, priemerne hlboké osem metrov, no miestami až dvanásť. Obsahovalo 440 miliónov hektolitrov vody.

Vedci si ho vytypovali na základe snímok zo satelitov NASA Terra a Aqua. Zmeny sledovali aj pomocou GPS meraní a kanadským satelitom Radarsat. Pôvodne po jeho hladine pohodlne plávali v člne a sonarom sondovali profil dna. Celé jazero však napokon vytieklo do veľkej pukliny, ktorá sa zrazu otvorila v dne. Trvalo to približne iba deväťdesiat minút. Sila predmetného toku, 8700 metrov kubických za sekundu, presiahla priemernú silu toku Niagarských vodopádov na kanadsko-americkej hranici. Ako keby niekto za sekundu vypustil takmer štyri bazény s olympijskými parametrami. Voda odtiekla 980 metrov hlboko ku skalnému podložiu. Vedci boli iba radi, že k tomu došlo desať dní po tom, čo brázdili jazero na člne.

Dobrá správa

Merania ukázali zhruba jednodenné doznievanie javu v podobe mikrozemetrasení, či vlastne "mikroľadotrasení". Tento pomerne krátky časový úsek poukazuje na efektívny systém puklín, odvádzajúci cez štít vodu bez toho, aby výrazne narušila stabilitu masívu. Dobrou správou je, že letné topenie povrchového snehu a ľadu, ktoré vedie ku vzniku podobných jazier, prispieva k pohybu grónskeho ľadového štítu iba druhotne. Maximálne ho miestne zrýchli o 15 percent. Celkový pohyb štítu prispieva do Atlantiku sladkou vodou menšinovým podielom. Rozhodujú rýchle ľadovcové prúdy v údoliach na pobreží, z ktorých sa postupne odlamujú jednotlivé po oceáne plávajúce ľadovce. Tu je vplyv letného topenia výraznejší.

Vo dvoch článkoch uverejnených predbežne online v časopise Science (Science Express) to oznámil tím Sarah Dasovej z Oceánografického ústavu vo Woods Hole a Iana Joughina z Washingtonskej univerzity v Seattli (obe inštitúcie USA).