Dell Inspiron 1720 – Full HD displej a dva disky k tomu

Notebook alebo stolový počítač? Ak stojíte práve pred touto dilemou, rozhodne by ste nemali prehliadnuť 17-palcové notebooky, ktoré vás neukrátia ani o kvalitný displej, ani o diskovú kapacitu. Otestovali sme Dell Inspiron 1720, aby sme vedeli, čo možno n

24. apr 2008 o 10:40 Milan Gigel, (mg, mag)

+ skvelé zobrazenie

+ vyvážený výkon

+ výdrž batérie

- diaľkový ovládač



a polceste medzi mobilitou a výkonom očakávať.

Stroj pre všedný deň

Už pri krátkom prezretí parametrov je zrejmé, že tento notebook neponúka žiadnu špecializáciu či vyhranenú výbavu.

Ide takpovediac o stroj do koča i do voza, ktorý si poradí s filmami vo vysokom rozlíšení, ale aj s mobilným internetom, kancelárskymi aplikáciami či softvérmi pre každodenné použitie.

Nevytŕča z mantinelov všednosti, pod kapotou má však všetky moderné technológie, ako sa patrí. Bonusom je kvalitný displej s veľkou uhlopriečkou, grafický akcelerátor s hardvérovým dekódovaním komprimovaného videa a klávesnica, ktorá môže súperiť s tou, ktorá je štandardnou výbavou stolového PC.

Vyberte si farbu, prosím

Ak vás už omrzel sivo-čierno-strieborný svet, máte teraz príležitosť siahnuť po jednom z ôsmych farebných vyhotovení veka. K dispozícii sú farby od žiarivej žltej cez červenú, modrú, hnedú po čiernu, vnútro je strieborné a spodná strana čierna. Povrch veka je mäkký, akoby pogumovaný, čo zapadá do zaobleného dizajnového konceptu. Dizajn v sebe skrýva mäkšie prvky, stále však cítiť tradičnú koncepciu notebookov.

Keďže ide o stroj, ktorý má nahradiť stolový počítač, s výberom materiálov a konštrukčnými detailami si výrobca hlavu príliš nelámal. Minimálne prenášanie z miesta na miesto znesie i jednoduchšie plastové šasi, i keď miestami cítiť, že povrchová úprava sa časom zošúcha. Prvé sa ozvali multimediálne tlačidlá na čelnom paneli, po chvíli sa objavil lesk na matných tlačidlách klávesnice a vizuálne zmeny na opierke zápästí. Čo nás zamrzelo je skutočnosť, že v dodávke chýba bezdrôtová myš. Na takúto drobnosť by sa zabúdať nemalo, obzvlášť ak ide o náhradu desktopu.

Vista pod kapotou

Na operačný systém však výrobca nezabudol. Systém prichádza s predinštalovanou Vistou v edícii Home Premium, ktorá prináša i jednoduchšiu prácu s multimédiami vďaka modulu MediaCenter. Pár doplnkových aplikácií pre štart poteší, čo nás však zaskočilo je skutočnosť, že sme počas mesačného testu museli dvakrát obnoviť systém, pretože akosi zlyhal. Príčinu sme neodhalili, na vlastnej koži sme však pocítili, že obnova systému trvala v porovnaní s inými notebookmi na trhu dlhšie.

Obraz na jedničku

I keď Blu-ray mechaniku vo výbave nenájdete, displej si poradí s plným HD rozlíšením vďaka širokouhlému rastru WUXGA (1920x1200). Zobrazovacie technológie UltraSharp a TruLife sa podpísali na kvalite zobrazenia, počítajte však s lesklým povrchom displeja, čo pri kritických svetelných podmienkach nemusí byť najvýhodnejšie. Farebné podanie sme ocenili pri práci s grafikou, nesklamala ani odozva pri prehrávaní dynamických scén filmových trhákov. Za zmienku stojí i rovnomernosť podsvietenia.

Ak sa vám zdá, že vo veku displeja by dnes už nemala chýbať webkamera, máte pravdu. Dell zaexceloval dvojmegapixelovým čipom, ktorého výstup svojou kvalitou predbieha tradičné 1,3 čipy používané v notebookoch pre videotelefóniu. Softvér s množstvom grafických efektov dokáže spestriť nudnú videokonferenciu, po externej webkamere nemusí siahnuť ani náročnejší používateľ.

Klávesnica pohodlná, diaľkové chýba

Vďaka 40-centimetrovej šírke notebooku nebolo problém do tela vtesnať okrem štandardnej klávesnice aj jej numerickú časť. Tlačidlá so stredne vysokým zdvihom pri dlhšom písaní neunavia, krátky ľavý shift však môže spočiatku spôsobovať chybičky. Pri dostatku priestoru by možno nebolo na škodu odsadiť viac blok so šípkami – opierka na zápästia je dostatočne široká.

Touchpad svojím tvarom kopíruje formátový pomer strán displeja, pri vysokom rozlíšení by sa však patrilo, aby bola jeho plocha o čosi väčšia. Zmenou citlivosti sa dá všetko vyriešiť, predsa sme len pomerne rýchlo skončili pri externej myši. Pohodlie si človek neodoprie.

Čo však zamrzí je absencia diaľkového ovládača, ktorý by spríjemnil prácu s multimédiami. Na čelnom paneli je síce set multimediálnych tlačidiel, pri 17-palcovej uhlopriečke sa však už dá počítať s tým, že si používateľ sadne do pohovky, aby sa pri stole nehrbil. I keď na čelnej strane je zabudovaný priezor pre snímač, na diaľkový ovládač v krabici zabudnite. Budete si zaň musieť dodatočne priplatiť.

Dva disky, DVD a čítačka

Keď sme začali pátrať po svižnej odozve disku, zistili sme, že pod kapotou sa nachádzajú hneď disky dva. Kým hlavný poslúži pre operačný systém a aplikácie, sekundár ponúka dostatok priestoru nielen pre dokumenty a dáta, ale aj pre filmový archív – maximum dosiahnuteľné z dvoch 250-gigabajtových diskov je viac ako štedré, my sme mali k dispozícii konfiguráciu 2x120 GB. Výrobca vytvoril priestor pre dodatočné zvyšovanie kapacity, ako aj jednoduché riešenie migrácie dát. Ak sa rozhodnete primárny disk vymeniť, jednoducho ho vyklonujete na druhý sekundár.

Optická mechanika zvláda čítanie a zápis DVD médií, čítačka pamäťových kariet si poradí s formátmi Secure Digital, MultiMedia Card a Memory Stick. Keďže slot nie je úplne zapustený, zasunutú kartu neprehliadnete. Ak stojíte o výmennú flashkartu, využiť môžete zabudovaný ExpressCard slot.

Čo sa skrýva pod kapotou?

Notebookom je osadený gigabajtom operačnej pamäte (chvíľami sme mali pocit, že rozšírenie by nebolo na škodu), dvojjadrovou platformou Intel Centrino Duo a grafickým akcelerátorom nVidia GeForce Go8400, ktorá síce nie je trhákom pre hranie hier, avšak s videom si skvele poradí. WiFi s možnosťou vyhľadávania hotspotov bez štartu systému je samozrejmosťou, nechýba USB, Bluetooth, ethernet a FireWire konektivita. Čo však príliš nepoteší je absencia DVI/HDMI výstupu, takže sa budete musieť uspokojiť so štandardným VGA konektorom či S-Video výstupom.

video //www.sme.sk/vp/3872/

Systém bežal svižne a v podmienkach každodennej pracovnej rutiny sme nenarazili na žiadne výkonové nedostatky. Prekvapila nás aj výdrž batérií, ktorá v tomto segmente nie je veľmi oslnivá. Bežne sme sa približovali k hranici 3 hodín, čo je na preklenutie výpadku napájania či mobilitu „zo stola k stolu“ viac ako dosť.

Technické parametre: Intel Centrino Duo * 1 GB RAM * 2x120 GB SATA HDD * DVD Kombo * 17" LCD 1920x1200 * čítačka SD/MMC/MS * Výdrž batérie 3 hodiny * Konfiguráciu je možné upravovať takmer ľubovoľne.

Dostupnosť: http://www.dell.sk/

Orientačná cena: 33000 Sk bez DPH

Hodnotenie: * * * * * (4/5)



Dell Inspiron 1720 je dobre vyzbrojený notebook, ktorý dokáže na pracovnom stole nahradiť stolový počítač bez toho, aby ste si všimli nejaké obmedzenia. Práve naopak – získate nezávislosť na napájaní zo zásuvky, základnú mobilitu a v tomto prípade aj pohodovú dostupnosť servisu. Základnú záruku možno rozšíriť až na 4 roky, za príplatok sa môže servis realizovať aj u vás doma do 24 hodín. Ak máte radi multimédiá, priplaťte si za diaľkový ovládač, ak prevádzkujete náročnejšie aplikácie, priplaťte si za rozšírenie operačnej pamäte. Pri výbere nezabudnite ani na konkurenciu – napr. HP dv9500t, či Toshibu P205.