Pravidlá pre detské videohry je nutné sprísniť

23. apr 2008 o 11:24 Ján Kordoš

Európska komisia (EK) v utorok vyzvala na sprísnenie pravidiel pre detské videohry. "Deti sú najohrozenejšími spotrebiteľmi. Národné úrady musia zabezpečiť, aby všetci rodičia mali možnosť urobiť to správne rozhodnutie pre svoje deti," povedala komisárka pre ochranu spotrebiteľov Meglena Kunevová v Európskom parlamente. Všeobecne sa predpokladá, že videohry môžu spôsobiť u detí agresívne správanie, čo viedlo niektoré vlády k zákazu viacerých videohier. Dvadsať členských krajín únie používa takzvaný systém PEGI (Paneuróspke informácie o hrách), pomocou ktorého určuje vekovú hranicu pre jednotlivé hry. No len 15 štátov únie zaviedlo legislatívu týkajúcu sa predaja videohier s obsahom nebezpečným pre mladistvých a iba štyri krajiny (Británia, Nemecko, Írsko a Taliansko) niektoré násilné hry zakázali. EK je presvedčená, že zábavný priemysel musí pravidelne aktualizovať systém PEGI a musí urobiť viac na jeho propagáciu. "Zábavný priemysel musí prevziať zodpovednosť a zabezpečiť, že rodičia budú vedieť, aké hry sa ich deti hrajú," vyhlásila komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová. Členské štáty vyzvala, aby prijali pravidlá na predaj videohier mladistvým v obchodoch v súlade so zákonmi na ochranu detí.

Toľko teda tlačová správa, názor si zrejme spravíte aj sami a zodpovednosť za výchovu vlastných detí a činy si vezmete na vlastné plecia (to číslo v krúžku sa nazýva rating a určuje vekové obmedzenie), čo sa zdá byť absolútne rozumné, no nie podľa Európskej komisie, ktorá jediná vie, ako pomôcť deťom s výchovou detí. Ja osobne sa hlásim s návrhom zakázať niektorým ľuďom prezentovať svoje názory na verejnosti, pretože sa niektorým iným ľuďom z nich môže dvíhať tlak. A taktiež správy presunúť až na 22.hodinu, pretože v nich je omnoho viac zdraviu nebezpečných vecí ako v hrách. Znovu zrejme bude platiť tradičné: ukazovať prstom na druhého je jednoduché a vyjadrovať k téme, ktorej v zásade nerozumiem, je najlepšie.

Zdroj: SITA