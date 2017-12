Čo ma čaká v prvej lige IT?

Accenture Technology Solutions, jedna z troch hlavných divízií globálnej spoločnosti Accenture, ponúka vo svojom bratislavskom technologickom centre čerstvým absolventom aj skúseným profesionálom možnosť pracovať na projektoch za pomoci najprogresívnejšíc

Accenture je jedna z najrešpektovanejších značiek vo svete biznisu. Najväčším a najdynamickejším svetovým spoločnostiam, vrátane 94 firiem z rebríčka Fortune100, poskytuje odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, technologického poradenstva, systémovej integrácie, vývoja a správy softvéru, a outsourcing podnikových procesov. Opakovane sa umiestňuje na prvých miestach rôznych prestížnych svetových rebríčkov. Analytická spoločnosť IDC ju označila za svetovú jednotku v systémovej integrácii a u analytikov z Forrester získala svetové prvenstvo v rebríčku implementátorov systému SAP.

Celosvetovo zamestnáva viac než 175 000 ľudí a jej tržby prekročili sumu 19 miliárd dolárov. Delí sa na tri divízie - Consulting poskytuje manažérske a technologické poradenstvo, Services sa zameriava na outsourcing podnikových procesov, a Accenture Technology Solutions sa zase venuje vytváraniu, implementácii a údržbe technologických riešení.

Divíziu Accenture Technology Solutions v Bratislave predstavuje Bratislava Delivery Center (BDC). Poskytuje vývoj aplikácií ušitých na mieru a s tým súvisiace podporné služby pre klientov z mnohých krajín Európy. Práca v tomto centre znamená vytváranie, zavádzanie do praxe a údržbu technologických riešení, ktoré spoločnosť Accenture vyvíja pre svojich medzinárodných klientov.

Šéf tohto centra Harald Schabernack nám priblížil, čo môže potenciálny pracovník či pracovníčka v BDC očakávať. Spýtali sme sa aj na konkrétne projekty, na ktorých ľudia v tejto divízii momentálne pracujú.

Predstavme si, že by som k vám do BDC nastúpil ako nový pracovník. Môžete mi uviesť konkrétny projekt, na ktorom by som mohol pracovať?

Jeden z našich aktuálnych klientov je napríklad veľký medzinárodný telekomunikačný operátor a poskytovateľ internetových služieb.

O čo v tomto projekte ide?

Cieľmi klienta bolo zrýchlenie času uvádzania nových produktov na trh, zníženie prevádzkových nákladov použitím jedného systému pre fakturáciu, CRM a starostlivosť o zákazníkov, a zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

Aké budú hlavné prínosy tohto projektu pre klienta?

Tím Bratislava Delivery Center využil skúsenosti Accenture s realizáciou podobných zmien u telekomunikačných operátorov v iných krajinách. Pomohli sme zadefinovať jasné pravidlá, použitie štandardných procesov (Accenture Delivery Method), a uviedli sme do prevádzky jednotný systém starostlivosti o zákazníkov. Následne sme realizovali viacero aktualizácií systému podľa požiadaviek klienta.

Ako sa na tomto projekte podieľali jednotlivé divízie Accenture?

Tím konzultantov z divízie Consulting spolupracuje s klientom na definovaní zmien potrebných pre zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu ISP. Úlohou tohto tímu je pretransformovanie predstáv klienta do podoby návrhu riešenia. Tím Accenture Technology Solutionsspolupracuje s konzultantmi na príprave technického riešenia a je zodpovedný za vývoj a aktualizácie aplikácie. Tento tím ma na starosti technický dizajn, vývoj a testovanie riešenia a zároveň zodpovedá za plánovanie a kvalitu dodaného produktu.

Celý rozhovor s Haraldom Schabernackom si môžete prečítať ak kliknete sem.

Ďalšie informácie

Ak sa s chcete so zamestnancami Accenture Technology Solutions stretnúť v neformálnom prostredí, príďte 22. mája 2008 do Slang Pubu na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave na akciu IT Beer - budete mať možnosť stretnúť sa s Haraldom Schabernackom aj s ďalšími lídrami Accenture a spýtať sa na čokoľvek, čo vás zaujíma. Ak sa vám to celé páči a pozdáva, môžete si hneď poslať CV na adresu swf.recruitment.sk@accenture.com. Všetky ďalšie informácie nájdete na webe www.lepsiaspolocnost.sk.