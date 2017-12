Čo tak na jeden deň sa odpojiť?

Odpojte sa od všetkých technologických hračiek aspoň raz za týždeň, radia Američanky, ktoré sa zbavili technologickej závislosti.

Sharon Sarmientová si uvedomila, že sa musí odpojiť, keď sa jej začalo snívať, ako bloguje a počula imaginárne zvuky signalizujúce novú správu. Pre Ariel Meadow Stallingsovú bolo zlomovým bodom, keď mala po hodinách surfovania po internete okno ako po prehýrenej noci.

Obe ženy sú súčasťou spontánneho hnutia technických nadšencov, internetových závislákov, mobilo­vých esemeskovačov a chorobných ICQ pisateľov, ktorí sa rozhodli znovu získať kontrolu nad svojím životom tým, že vypnú všetky svoje technologické hračky – aspoň na jeden deň.

„Myslím si, že niekde v nás je ešte stále kus zdravého rozumu, ktorý hovorí: Tak moment, toto už zašlo priďaleko. Už si až príliš pripojená,“ hovorí tridsiatnička, podnikateľka a profesionálna blogerka z Alabamy Ariel Sarmientová. „Je to, ako keby sa váš mozog chcel zaoberať miliónmi vecí naraz. Aj jeden deň bez akýchkoľvek technologických zariadení spôsobí, že sa zač­nete vracať späť do reality,“ dodáva Sharon.

Niektorí takýto deň nazývajú „svetský sabat“. Pre iných je jednoducho dňom offline. V Quebecu v Kanade dvaja vývojári organizujú globálny deň offline v máji.

Ako po opici

Tridsaťtriročná publicistka a blogerka zo Seattlu Sarmientová, si dala predsavzatie, že v tomto roku strávi 52 nocí nepripojená. „Milujem technológie, ale keď som si sadla za počítač, že si skontrolujem e-mail a zbadala som sa po šiestich hodi­nách, ako pozerám šteniatka na YouTube, musela som uznať, že mám problém,“ vraví marketingová pracovníčka z Microsoftu. „Keď som sa snažila spomenúť si, čo som robila dve hodiny dozadu, zistila som, že netuším. Ako keby som mala alkoholické okno.“ Stallingsová do toho preto skočila rovnými nohami: každú stredu večer vypína počítač, mobil a televízor; napriek vnútornému nepokoju, ktorý ju na to pochytí.

Paradoxne, jej metóda sa rýchlo stala populárnou vďaka jej blogu a oslovila množstvo ľudí s podobným problémom, takých, čo esemeskujú počas šoférovania, berú si notebook do vane, alebo tých, čo si čítajú e-maily počas večere. „Myslela som si, že na to trpím iba ja a moji kolegovia z branže. Ozvali sa mi však aj ľudia z Talianska, Poľska či Čiech, dokonca aj z Kolumbie.“

Volanie o pomoc

Doktor Dave Greenfield, šéf connecticutského Centra pre internetové návyky tvrdí, že jedno až desať percent Američanov používa internet spôsobom, ktorý negatívne vplýva na ich vzťahy, zdravie či prácu. Dodáva, že je veľmi vzácne, ak sa akýkoľvek človek so závislosťou rozhodne vyvinúť takú aktivitu, akou je Stallingsovej hnutie. „Je veľmi nezvyčajné, ak požiada o pomoc niekto, koho k tomu nedonúti partner či zamestnávateľ,“ hovorí Greenfield. Sarmientová, autorka blogu eSoupblog.com hovorí, že odkedy pred dvoma mesiacmi začala dodržiavať svoj „deň digitálneho pokoja,“ znova maľuje a zapája sa do dobrovoľníckych projektov. Dnes býva offline aj celý víkend. „K tomu som sa ale musela dopracovať,“ priznáva. „Je to veľmi príjemné, akoby ste znova našli súkromie.“

„Písala som blog, aj keď som spala. Občas sa mi snívalo, že surfujem po internete. Keď som v záhrade počula zvuk, že mi na počítač prišla nová správa, a pritom žiadna neprišla, vedela som, že už som bola online pridlho,“ hovorí Sarmientová.

Stallingsová začala s manželom chodiť do tanečnej školy a píše listy rukou. Teší sa, až výrobcovia techniky pochopia aj túžbu odpojiť sa: „Budúcim telefónom už budete môcť zakázať, aby vám v nedeľu oznamovali nové e-maily po piatej hodine večer.“

„Po hodinách času stráveného za počítačom z toho často nemáte nič iné, len hrb na chrbte a usedený zadok,“ uzatvára Stallingsová.