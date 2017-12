Aliens: Colonial Marines - vo vesmíre náš krik nebude nik počuť

22. apr 2008 o 11:25 Ján Kordoš

Je ťažké uveriť, že sci-fi horor Alien od Ridleyho Scotta, ktorý dal jednu z hlavných úloh ženskej postave (Sigourney Weaver), čo bolo na vtedajšiu dobu originálne, sa objavil takmer pred 30 rokmi. Zo začiatku nikto Votrelcom, agresívnej vesmírnej pliage, nik neveril, no stal sa z nej kult. Pokračovanie Aliens podľa mnohých dokázalo, že i pokračovania úspešných projektov môžu dopadnúť na výbornú a odvtedy mali filmoví Votrelci po kvalitatívnej stránke skôr klesajúcu tendenciu. O totálne sprasenom Aliens vs. Predator ani nehovoriac. Z pohľadu hráča sa herní vývojári snažili preniesť tiesnivú atmosféru strachu na naše obrazovky hneď niekoľkokrát. Pokým vynecháme arkády z kamenných dôb herného biznisu, skutočne kvalitnejšími kúskami sa stali až strieľačky Alien Trilogy či Aliens vs. Predstor pre zabudnutú konzolu Jaguar, ktorá sa objavila ešte v roku 1994, aby sa o sedem rokov slávne vrátila i na PC, dokonca i s úspešným pokračovaním. Inak však nič, Votrelci sú akoby zakliatym materiálom.

To sa však zmenilo po zakúpení práv spoločnosťou Sega, ktorá sa rozhodla tento svet oživiť. Okrem akčnej hry Aliens: Colonial Marines od Gearbox Software je v pláne i RPG projekt, na ktorom pracuje Obsidian Entertainment. O tom však toho nik veľa nevie. Preto sa budeme venovať strieľačke z vlastného pohľadu, ktorú majú v rukách odborníci na slovo vzatí. Tvorcovia prvého Halo pre PC či vojnovej série Brothers in Arms (finišujú s prácami na trojke) majú dostatok skúseností s kvalitnými projektmi. Aliens: Colonial Marines berú ako výzvu a podľa prvých indícií je rozhodne na čo sa tešiť.





Výborné pre nás je, že sa hra nebude snažiť kopírovať žiadny z filmov, berie si z nich len základy a pokračuje v ich rozprávaní. Vesmírna loď Nostromo z prvého Alien zachytila núdzový signál z planéty LV 426, kde to, ako dobre vieme, nedopadlo najlepšie a po návrate v Aliens zostalo znovu letieť vesmírom volanie o pomoc. Ako člen špeciálnej jednotky United States Colonial Marine sa vyberáte na inkriminované miesto, aby ste zistili, čo sa na tej nešťastnej planéte deje a ako dopadli predošlé jednotky. Všetko sa začína na vesmírnej lodi U.S.S. Sulaco a zažijete tak dobrodružstvo, ktoré nie je priamo späté s príbehom prvých dvoch filmov, no necháva sa nimi inšpirovať a vzdáva im hold.

Príbeh nebude ovenčený len tradičným pípaním radu, o zápletku sa totiž postarala dvojica Bradley Thompson a David Weddle, ktorých rukopis sme mohli oceniť pri niekoľkých epizódach Star Trek: Deep Space Nine, ale hlavne Battlestar Galactica, ktorá sa im podarila na výbornú a patrí medzi najlepšie sci-fi seriály súčasnosti. Zimomriavky nám budú behať po chrbte, pretože hra je naskriptovaná a všetko sa odohráva vo filmovom duchu. Žánrovo by sa dala hra zaradiť medzi taktické strieľačky. Ako člen jednotky totiž máte vedľa seba ďalších troch vojakov, pričom každý z nich má iné zameranie a podľa prvých indícii sa bude hra automaticky medzi nimi prepínať, takže sa na boj o život budeme pozerať z viacerých strán.

Tomu zodpovedá aj výbava hráča. Vďaka absencii akéhokoľvek HUDu (ukazovateľov na obrazovke) si vychutnáme tú pravú atmosféru naplno. Určite si pamätáte na okamihy z druhého filmu, keď v popredí kráčal chlapík s radarom, bez zbrane v rukách, pretože obsluhoval daný prístroj. Žiadna minimapa, všetko si budeme musieť pekne odmakať manuálne. Pri sledovaní munície sa napríklad v prípade pulznej pušky M41A budeme spoliehať na ukazovateľ na displeji (tu sa tento koncept objavil po prvýkrát a mnoho hier sa toho chopilo a okopírovalo ho – viď Halo). Od zbrane, ktorú má daný člen špeciálnej jednotky ako primárnu, sa bude odvíjať aj vaša taktická pozícia. Okrem toho sa dočkáme famózneho plameňometu M240 či brokovnice. Sekundárne zbrane budú pozostávať z tradičným pištolí alebo granátov.



Náplň úrovní bude nesmierne rôznorodá, o filmovom nádychu už slovo padlo. V niektorých prípadoch sa bude musieť naša malá skupina rozdeliť na menšiu skupinu, niekedy dokonca pôjdete osamotení. Tieto momenty budú skutočne impozantné už len vďaka komunikácii s ostatnými členmi jednotky. Plíženie sa šachtami či tmavými miestnosťami filmom akoby z oka vypadlo, ale nielen tradičným postupom smerom vpred (či dokonca útekom) budeme v hre živení. Adrenalínom nabité sú jednoznačne obranné časti: máte nejaký čas na to, aby ste sa opevnili v niektorej miestnosti a prečkali nápor votrelcov. Obnáša to vytváranie barikád, nastavenie na pohyb reagujúcich náloží alebo dobre známe zváranie dverí, aby sa cez ne votrelci nedostali k vám zozadu. Pokým sa vám to podarí, budú sa na vás valiť nepriatelia len z jedného smeru, prípadne z dvoch, v opačnom prípade budete čeliť omnoho väčšej presile. Čas na vytvorenie obrannej pozície je limitovaný a ako ho využijete, záleží len na vás.

Spomenúť treba pípanie radaru. Známe ticho a postupne zvyšujúca sa intenzita pípania dokáže divy a vďaka absencii HUDu to platí dvojnásobne. Dobre to poznáme napríklad aj zo staručkého Aliens Trilogy, čo bola akčná strieľačka s nie príliš kvalitným grafickým spracovaním, nie podareným dizajnom úrovní, ale práve tento prvok vás dokázal dokonale vystrašiť. S tým súvisí aj spolupráca, svojich kamarátov totiž bude možné v obmedzenej miere komandovať. K slovu sa dostanú aj iné kúsky techniky, ako napríklad obrnené vozidlo. Taktiež nejedna pamätná scéna z filmu. Aliens: Colonial Marines je doslova prepchaté odkazmi na prvé dva filmy. Niekto možno dodnes nemôže zaspať po predstavení si pamätnej scény „narodeného“ malého votrelca z brušnej dutiny na palube Nostroma. Niečo podobné možno zažijeme aj tu. S tým súvisia aj nepriatelia.



Stará známa partia. Facehugger nám dá riadny bozk na privítanie (s automatickým vyľakaním sa hráča), ostatní Xenomorphs vychádzajú z dielne H.R.Gigera. Warrior je typicky agresívnym votrelcom so zubatými ústami, ktoré vo svojich útrobách ukrývajú ešte jednu tlamu plnú ostrých tesákov, Scout je zas skôr nenápadný a viac vás vystraší ako by mal zaútočiť, pozrieme si určite aj vajíčka, z ktorých sa tieto beštie liahnu a navštívime aj samotnú kráľovnú plesu.

Aliens: Colonial Marines je poctou, vzdáva hold takmer 30-ročnému filmu a niet lepšieho spomínania ako prejdenie známych miest v koži nových hrdinov. V Gearbox Software vedia veľmi dobre, čo robia. Môžeme sa tešiť na budúci rok a oslava to bude teda riadna. Vo vesmíre totiž náš krik nebude nik počuť.

Zdroj screenshotov: Gaming Universe