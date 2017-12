Top značka je Google

Firmám, ktoré majú silné značky, sa v časoch krízy darilo lepšie ako firmám, ktorých zisk je postavený na iných základoch.

22. apr 2008 o 9:00 (čtk)

LONDÝN. Internetový vyhľadávač Google je najdrahšou značkou sveta. Vyplýva to z rebríčka BrandZ Top 100 poradenskej firmy Millward Brown. Hodnota značky Google vlani vzrástla o 30 percent a presiahla 86 miliárd dolárov.

Uplynulý rok bol pre budovanie značiek priaznivý pre silný rast svetovej ekonomiky a rastúce príjmy v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách, ako sú Čína a India, uviedla Millward Brownová. V prvej desiatke získala vlani najviac značka Apple. Jej hodnota vzrástla o 123 percent.

Millward Brownová zistila, že firmy so značkami v prvej stovke si z hľadiska trhovej hodnoty vlani viedli zreteľne lepšie ako firmy, ktoré sú v širšom americkom akciovom indexe S&P500. „Hovorí to o význame investovania do značiek, hlavne v časoch otrasov na trhoch. Silné značky generujú vyššie výnosy a chránia podnikanie pred rizikami,“ povedala šéfka Millward Brownovej Joanna Seddonová.

Podiely odvetví sa za posledných desať rokov zmenili v prospech vyspelých technológií.

Zatiaľ čo v roku 1998 mali technológie 14,3 percenta, v tomto roku to bolo 28,2 percenta. Polepšili si i výrobcovia nealkoholických nápojov, zato producentov alkoholu a finančné služby postihol v desaťročnom porovnaní pokles.