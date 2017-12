Obedná pauza: akčný nárez

The Last Canopy je oceňovaná akčná chuťovka. Na príbehu veľmi nezáleží, dôležité je, že sa v nej nachádza požehnane strieľania, uhýbacích manévrov a ďalších kúskov hodných poriadnej Shoot 'em up akcie. Veľmi podarený je prvok absorbovania a následného pou

22. apr 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Zenerchi.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Stresuje ťa jednotvárna námaha tvojej rutiny? Vojdi do sveta Zenerchi a vymeň nátlakové tempo väčšiny hier tri-v-rade za meditatívnu duševnú hru, ktorá strieda pohodlne plynúce úrovne s príjemne komplikovanými problémami. Nájdi si svoj zen pri párovaní žiarivo sfarbených prsteňov, napĺňajúc svoje farebné nádoby po jednotlivých odtieňoch, až kým nenájdeš svoje chi. The Last Canopy je oceňovaná akčná chuťovka. Na príbehu veľmi nezáleží, dôležité je, že sa v nej nachádza požehnane strieľania, uhýbacích manévrov a ďalších kúskov hodných poriadnej Shoot 'em up akcie. Veľmi podarený je prvok absorbovania a následného používania zbraní vašich protivníkov. Želamé dobrú mušku. Ovládanie:

Hýbať sa môžete šípkami alebo myšou. Pálite klávesom Z (kvôli variantu rozloženia klávesnice QWERTZ funguje ako streľba aj Y), X-kom spustíte proces absorbcie nepriateľského módu paľby. Ak prebehne až dokonca, po istý čas z vás (respektíve z niečoho ako vášho chvosta) rozprúdite posilňujúcu paľbu. Pribrať môžete maximálne 5 módov streľby. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.