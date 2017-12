Kronika rodu Spiderwickov - stačí otvoriť oči

Povesť hier vznikajúcich na základe filmov, pre ktoré bola predlohou kniha, nie je práve najlepšia. Po všetkých tých putovania do krajiny fantázie sú všetci už z infantilných skákačiek istotne prejedení a to sú v pláne ešte mnohé hry podľa úspešných filmo

21. apr 2008 o 12:05 Ján Kordoš

Zaujímavé to začne byť už minimálne príbehom. Keďže ako človek zaujímajúci sa o všetko naokolo mi na poličke ležia všetky tie prstene, skrine prenášajúce do fantasy svetov či kúzelníci s jazvou na čele, som zostal zarazený z absencie poznania rodiny Spiderwickov. U nás nie príliš známy svet však na rozdiel od tradičných kompasov alebo Narnií pracujú s jednoduchou myšlienkou: zaujímavý fantasy svet sa nenachádza za žiadnymi dverami, ale je vlastne všade okolo nás, len o ňom vôbec netušíme, nemáme poňatia o jeho prítomnosti, kým sa naň nepozrieme cez správne okuliare. Čo je však najlepšie, príbeh rodiny Spiderwickov je rozprávaný zrozumiteľne i pre neznalého, nestráca sa skákaním z miesta na miesto, nepreskakujú sa žiadne dôležité udalosti a všetko plynie tak ako má, aby ste zápletku pochopili a otáznikov bolo čo najmenej. Do príbehu štvordielnej knihy od Holly Black a Tonyho DiTerlizzi preniknete pomerne jednoducho a ponorenie sa do rozprávkového sveta zlepšujú české titulky, takže ani detské tváre by nemali byť sklamané.





Artur Spiderwick bol podivín, podarilo sa mu odhaliť práve spomínaný fantasy svet, avšak nik o tom nevedel. Svoje myšlienky poctivo zapisuje do knihy, ktorú ukrýva pred verejnosťou. Jedného dňa však zmizne, nikto o ňom nič nepočul a jeho panstvo uprostred lesa zostáva pusté. Svoj domov tu nájde jeho príbuzná i so svojimi tromi deťmi: Jared, Simon a Mallory. Hrať budete samozrejme za každé z detí, navyše si občas zaskáčete aj s dobrým škriatkom Náprstníčkom, ktorý bude vašim pomocníkom. Všetko však začína nevinne. Jared sa vo svojom novom bydlisku nudí, a tak skúma všetky jeho zákutia. Formou úloh teda odhaľujete tajné skrýše, zbierate predmety, keď tu nájdete tajnú miestnosť, profesorovu pracovňu. Tajomný denník, uchovávajúci Arturove myšlienky však v sebe drží i kliatbu: otvorením knihy vypustíte do sveta nepekné zlo. V našom prípade to bude zlý obor Mulgarath, ktorý chce získať profesorove zápisky, čo naši mladí hrdinovia nesmú dopustiť. Príjemné rozprávkové odtáčanie klbka udalostí má svoj spád a patrí medzi tie zaujímavejšie príbehy.

Základom hrania sú vlastne dve činnosti: adventúrna časť, v ktorej hľadáte predmety, prípadne bežíte na určené miesto a časť druhá, súbojová, kde zas musíte bojovať proti nepriateľským škretom, lovíte elfíkov, skáčete. Jednoduché vás čakajú aj akčné pasáže. Toto rozdelenie je pomerne násilné, neskôr žiaľbohu i nudné, ale ponúka aspoň niečo odlišné. Adventúrna časť spočíva v spomínanom hľadaní predmetov. Denník vám napovie, čo máte hľadať (nepovie však už kde, prípadne akým spôsobom sa máte k riešeniu dopracovať, niekedy navyše zblbne, takže ukáže ako úlohy odškrtnuté, no nepustí vás ďalej) a vy beháte po obmedzenom priestore a snažíte sa všetko splniť do posledného bodu. Sú úlohy i dobrovoľné, je ich dostatok, takže hrou nemusíte preletieť šialeným tempom, ale sa jednoducho necháte viac zlákať fantáziou vývojárov zo Stormfront Studios. Že to je neskôr stereotyp, pozná každý, kto niečo podobné už hral. Súbojová časť je akcia jedného tlačidla: v tradičnom arkádovom štýle búšite do protivníka. Jared pálkou, Mallory kordom. Okrem toho využívate spomínaných elfíkov, ktorých po chytení do špeciálnej sieťky musíte „namaľovať“ (minihra spočívajúca v ťahaní štetcom po výkrese, čím nakreslíte daného pomocníka) a ten vám prepožičia svoje vlastnosti. V zásobe môžete mať len troch a keďže ich vlastnosti sú rôzne, musíte si vybrať. Máme tu liečivých, zrýchľujúcich, niektorí vytvoria tornádo, posilnia v boji, spravia nezraniteľnými či odlákajú nepriateľa alebo vytvoria bezpečnú zónu z kruhu muchotrávok, pretože cez ne sa zlí škreti nedostanú.

GRAFIKA 6 / 10

Spracovanie patrí rozhodne medzi lepší priemer a keby nebolo Pottera od EA, zrejme by išlo o vrchol v spracovaní narýchlo vytvorených fantasy príbehov. Srší z toho rozprávkovosť, správne tajomné, zároveň i detské neznámo, sídlo Spiderwickov je ako mohutné i prítulné, neupravená záhrada a husté lesy lákajú zahalené do hmly. Prostredí však nie je málo, obmedzení budete prísnymi neviditeľnými hranicami, za ktoré sa nemôžete vydať a voľnosť teda zažijete len akoby. Prístupnú máte vždy len jednu jedinú cestu, z ktorej nemôžete vybočiť ani na krok. Animácie postáv i protivníkov sú správne roztomilé a dostatočne prirodzené, aby to vyzeralo pre dieťa ako náhrada za film. Skúsení hráči však budú zalamovať nad dobre známou chybou podobných hier, hoci samotný level dizajn vôbec nie je zlý: hranaté objekty, chýbajúca interakcia s okolím, minimum grafických efektov. Na Kroniku rodu Spiderwickov sa však treba pozrieť detským okom, ktoré má omnoho menšia nároky na technické spracovanie a nepotrebuje gigantické rozlíšenie, ani na sto percent vyťaženú grafickú kartu. Grafické spracovanie je proste roztomilé, dostačujúce a tým pádom i príťažlivé.



INTERFACE 4 / 10

Jednou zo zásadných chýb, ktorou trpí hlavne PC verzia, je šialená kamera. Pre mladšieho hráča neprehľadná, neustále pobehujúca, takmer nenastaviteľná. Pokým nemáte už v prstoch nejeden podobný počin, môže vám prísť z neustáleho natáčania a pohybu kamery doslova zle. Lieta si ako sa jej zachce, posúva sa príliš rýchlo a k jej pomalšiemu nastaveniu nepomáha nič. Vo voľnom priestranstve si jej nezmyselné, až zbrklé rýchle zmeny neuvedomíte tak ako pri putovaní v dome, prípadne miestami ohraničenými z jednej strany. Veľkú zábavu si užijete napríklad v kameňolome, pretože systém ovládania je absurdne nastavený tak, že postavička automaticky skočí, pokým sa ocitnete na okraji miesta, kde skočiť máte. Všetko je zautomatizované, no vôbec nie uľahčené, o čom zrejme tvorcom išlo. Skôr je to nepraktické, pretože niekedy sa vám nepodarí v kombinácii s príliš aktívnou kamerou nasmerovať skok na správne miesto a už sa nahráva posledná uložená pozícia. Všetko je to len sila zvyku a skúsenosti. So škriatkom Náprstníčkom je neustále skákanie v útrobách domu niekedy až príliš zúfalé, pretože úzke priestory nielenže robia kamere problém, ono vlastne ani netušíte, kam máte ísť, skáče to samé a celé je to viac neprehľadné a frustrujúce ako príjemne rozprávkové. Dá sa to prežiť, tieto pasáže napokon budú vystriedané omnoho prirodzenejšími, no jedna z chýb ovplyvňujúca výsledné hodnotenie leží práve tu. A to ešte o podivne ovládajúcich menu, ktoré boli len úboho pretvorené z konzolovej verzii (tie sú v poriadku), radšej nepadne ani slovo.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Zásadným problémom Spiderwickov je to, že na začiatku sa vám vcelku príjemne predstaví, ukáže, čo všetko dokáže a vy si poviete, že je to vlastne celé fajn, pretože príbeh vás zaujme, je trochu iný, než ostatné fantasy dobrodružstvá a začnete hrať a následne neobjavujete žiadne novoty. V adventúrnej časti sa stávate len akýmsi poslíčkom-taxikárom. Musíte niekam prísť, niečo vziať, odniesť to inam. Občas zablúdite, často sa nezmyselne vraciate na známe miesta, prechádzate nimi X-krát a doslova nabeháte kilometre. Príkazy z úlohového menu nie sú vždy najzrozumiteľnejšie, mohli by byť podrobnejšie rozpísané a hlavne spektrum úloh rôznorodejšie. Arkádová časť je na tom úplne rovnako. Neskôr budete pri neustálom maľovaní elfíkov alebo trieskaní po hlavách zlých škretov nepríjemne unavení, znudení, že prestanete vnímať inak dobre pripravený scenár. Hrateľnosť má svoju jedinú svetlú chvíľu na začiatku a neskôr sa jednoducho už len vezie. Detskému hráčovi to však paradoxne až tak veľmi vadiť nemusí, pretože postupy sú jasné, zrozumiteľné, len sa opakujú. Či to ich pozornosť udrží, je už otázne, vďaka príbehu by sa to však podariť mohlo. V Stormfront Studios sa však mohli snažiť priniesť aj niečo viac.

MULTIPLAYER

Nebol testovaný.



ZVUKY 4 / 10

Zvukov je menej, počas adventúrneho putovania toho veľa nebudete počuť, pri súbojoch sú to zas efekty ako z nejakého generátoru audio spracovania spoločnosti Sierra. Jedinou záchranou je tak dabing, ktorého sa však nedočkáte až tak často, navyše sa občas objavia technické problémy a zvuky vypadnú, ale to sa dá napraviť patchom. Zvukové spracovanie je teda skôr záporne hodnotené, do popredia sa mohlo drať ozvučenie prostredia, ale zrejme na to už nebol čas.

HUDBA 7 / 10

Hudba je typicky filmová, teda na úrovni a je to práve ona, ktorá sa snaží udržať atmosféru na pomerne vysokej úrovni a aj sa jej to darí. V tomto prípade sa hollywoodsky vplyv nedá prepočuť, ale vôbec to nevadí, dodáva to súbojom či hľadaniu ukrytého predmetu to neoceniteľné čaro. Nejde o motívy originálne a prekvapujúce, skôr sa melódie prejavia na tých miestach, kde by ste to presne čakali.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Už typicky ide o hru krátku, nie až tak náročnú a jediným neduhom je nevhodná kamera, unavujúce hľadanie predmetov a opakovanie toho istého stále dookola. Náročnosť je nastavená pomerne nízko, no niektoré skákacie pasáže alebo súboje ťažšie: či už časovo alebo z hľadiska presnosti. Väčšinu času sa však skôr budete nudiť ako nadávať na obtiažnosť. Putovanie po hlavnej dejovej línii, neobzerajúc sa naokolo po postranných úlohách vám veľa času nezaberie a hrou preletíte doslova za niekoľko hodín. Je však výborné, keď máte možnosť voľby a venovať sa môžete aj iným úlohám. Dvíha to hernú dobu trochu vyššie a keďže je sekundárnych úloh dosť (hoci sú postupne nudné), vydrží vám to na dlhšie, než na upršané nedeľné popoludnie. Moriť sa s tým síce dlho nebudete, ale lepšie ako nič. Nepriatelia nepobrali ani štipku inteligencie, jednoducho sa na vás vrhnú a tým celá taktika padá. Pozícia sa ukladá automaticky na vybraných miestach. Všetko klasika, takže znovu môžeme nadávať na dĺžku celého projektu. Aj keď je to hra určená pre mladšie publikum, zarazí vekové obmedzenie stanovené na dvanásť rokov! To je tak trochu výsmech pre danú vekovú skupinu, pretože pre nich ide o príliš jednoduchú (a infantilnú) hru, užijú si ju hráči mladší, pre ktorých nepredstavuje žiadnu psychickú ujmu. Keď si predstavím taký Burnout: Paradise, v ktorom ide o búračky aut a má rating nastavený na 3+, príde mi dvanásťročné obmedzenie ako pritiahnuté za vlasy.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,0 / 10

V konečnom dôsledku ide o jednu z tých kvalitnejších filmových hier. Kronika rodu Spiderwickov patrí medzi tituly, ktoré zvyčajných hráčov vôbec neoslovia, oni však nie sú ani cieľovou skupinou. Pre ostatných, hlavne tých mladších, by však mohlo ísť o vhodnú kúpu, hlavne ak sa im Spiderwickovia páčili v kine či na DVD. Sú tu síce niektoré nepríjemné chyby (kamera, kamera a ešte raz kamera), no posúvanie zaujímavého príbehu napokon nakloní palec smerom nahor. Nejde o žiadny prekvapujúci počin, neskôr vás to začne istotne nudiť. Jednooký medzi slepými kráľom.