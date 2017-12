Dane cez internet sú v menšine

Daňovníkov brzdí hlavne náročnosť získania elektronického podpisu.

21. apr 2008 o 0:00 Zdenka Zajíčková © SME

BRATISLAVA. Aj tento rok bol počet daňových priznaní podaných cez internet nízky. Opäť sa budú ručne prepisovať haldy papiera do elektronickej podoby.

„V súčasnosti nie sú spracované všetky daňové priznania, z tohto neúplného čísla o elektronicky podaných daňových priznaniach je to len 0,06 percenta,“ povedala Iveta Adamíková, hovorkyňa Daňového riaditeľstva. Podľa nej tento rok využilo možnosť podať daňové priznanie cez internet 510 daňovníkov. Z toho bolo 230 fyzických a 280 právnických osôb. „Odhad na tento rok bol približne 1600 daňových priznaní k dani z príjmov. Očakávame približne 16­tisíc podaní od autorizova­ných používateľov,“ povedala Adamíková.

Podať daňové priznanie on­line umožňuje zaručený elektronický podpis, takzvaný ZEP. Práve ten brzdí firmy a občanov pri využívaní internetu pri daniach. S tým súhlasí aj Adamíková. „Bariérou je hlavne nízka možnosť využitia ZEP-u, tá je zatiaľ obmedzená len na niektoré dokumenty a len na určité štátne inštitúcie,“ povedala. Pre komunikáciu s ostatnými organizáciami sa elektronické služby iba pripravujú. Práve to bráni podľa Adamíkovej ďalšiemu rozšíreniu používania ZEP­u.

Adamíková povedala, že by malo pomôcť pripravované vydávanie ZEP­u pre internet banking. Tieto podpisy by boli zároveň použiteľné aj pri daňových priznaniach. „Naši klienti môžu už teraz požiadať k službe internet banking o vydanie kvalifikovaného certifikátu, ktorý zabezpečí vytvorenie ZEP-u,“ povedala hovorkyňa ČSOB Tereza Copláková. Tatra banka zatiaľ ZEP nevyužíva, hoci plánuje jeho zavedenie po vstupe do eurozóny, povedal jej hovorca Boris Gandel.

Prínosom by podľa Adamíkovej bola aj čipová identifikačná karta s integrovaným ZEP-om. Kto chce totiž vlastniť ZEP, musí podstúpiť zdĺhavý administratívny postup, pričom jeho získanie nie je lacné, hlavne pre jednotlivcov. Cena certifikátu spolu s hardvérom potrebným na používanie ZEP­u je vyše dvetisíc až tritisíc korún. K tomu treba ešte prirátať poplatky za predlžovanie platnosti.

Ľudí odrádza aj malá možnosť využívať ZEP. Zatiaľ je totiž počet firiem a inštitúcií schopných prijímať takto podpísané dokumenty malá. V priebehu roka 2007 bolo elektronicky podaných 830 daňových priznaní k dani z príjmov.

Ako získať ZEP Žiadosť o poskytnutie kvalifikovaného certifikátu podá záujemca buď vyplnením webového formulára na stránkach, alebo osobne v pobočke niektorej z akreditovaných registračných autorít (RA). Návšteva RA s vystavením certifikátu. Overenie totožnosti klienta osobne alebo poverenou osobou na základe splnomocnenia na registračnom mieste. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní akreditovanej služby. Vystavenie kvalifikovaného certifikátu, jeho inštalácia a používanie. ZDROJ: CA EVPU, DTCA