Sim City DS - starostove starosti a radosti

„Chicago, Paríž, Dillí, Róma, cez okno vidím a sedím doma“ – spieva sa v známej piesni Jara Filipa. Veru, cez Windows sa už môžeme pozerať kedykoľvek kamkoľvek. Načo si drieť kožu na chodidlách pešikovaním po bulvároch pri Seine, keď na webe je početná da

20. apr 2008 o 22:03 Marián Kluvanec

GRAFIKA 7 / 10

Táto legenda už má svoj vek a na jej tradicionálne ladenom grafickom spracovaní to veru riadne cítiť. 2D je prosto 2D, takže mestská zástavba, zobrazená na hornom displeji miestami pripomína grafiku z Command and Conquer: Red Alert. To však nemusí veľkým stratégom prekážať. Podstatná je totiž spodná obrazovka, na ktorej vidíme pracovnú mapku s možnosťami stavby, prípadne rozličné štatistiky, informujúce o stave obyvateľstva, financií, atď. Takže ak prehltnete trochu postaršie pôsobiaci vizuál hry, nič vám už nebude brániť v starostovskom šafárení.

INTERFACE 8 / 10

Na overenom recepte nemožno nič pokaziť a Sim City je toho pravým dôkazom. Všetko je prehľadné, dobre zoradené a zrozumiteľne vyobrazené, ako stvorené na ovládanie dotykovým perom. Akurát sa možno sem-tam netrafíte do správnej kolónky, ale tu nejde o strieľanie impov, kde by jediný prešľap znamenal fatálnu chybu.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Úvodných pár budov iste nebudeme považovať za čínsky Gung Zhaou, kde od oblakov smogu už ani nevidno riadne na vrcholky mrakodrapov. Nie, všetko pekne po poriadku. Poctivý základ tu je, no ambície dravých stavbárov a zvelaďovateľov neuspokojí. Veď to je práve základným motivačným hnacím motorom v Sim City – túžba po vlastnom veľkomeste, ktoré by vyzeralo a fungovalo podľa vašich predstáv. Ak má mesto prosperovať, je dôležité udržiavať čo najlepšiu úmernosť medzi troma kľúčovými „zónami“ – residentnou (týka sa počtu obyvateľov), komerčnou (ide o záležitosti biznisu a teda i pracovných príležitostí pre občanov mesta)a priemyselnou). Všetko je prirodzene prepojené logickými väzbami ako v reálnom živote, takže ak napríklad začne stagnovať priemyselná výroba, ľudkovia budú mať dôvod zvažovať svoj odchod z vami budovanej aglomerácie. Nezmyselná je tiež stavba bytoviek tesne pri továrni (vám by sa páčil ranný výhľad na dymiace komíny?), či naopak príliš vzdialené pracovisko (a čo takto cestovať celú noc do práce?) a pod.

MULTIPLAYER

Pomocou budovy Post Office je možná komunikácii s inými hráčmi cez internet, túto funkciu sme však neskúšali.

ZVUKY 6 / 10

Mesto má svoje typické ruchy, a tie v Sim City nechýbajú. Mohlo ich síce byť aspoň o hrsť naviac, ale čo tam po tom, hlavne že atmosféra je autentická.

HUDBA 6 / 10

Prítomné melódie jedného nezložia ani kvantitou, ani kvalitou. Budovatelia všetkých zemí však k šťastiu nevyhnutne nepotrebujú počúvať Pražský symfonický orchester.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Pokiať ide o otázku obtiažnosti, je Sim City výzvou predovšetkým pre hráčovu inteligenciu. Ako starosta totiž máte mnoho starostí a je len na vás, ako si s nimi poradíte. Do úvahy pritom treba brať aj „detaily“ ako zásobovanie nových stavieb vodou a elektrickou energiou, aby všetko fungovalo ako hodinky. Takisto je vhodné pri väčších projektoch plánovať dopredu, aby ste napríklad železničnú trať neviedli zdĺhavo okolo väčšieho bloku budov, ale komfortne pre cestujúcich, s viacerými zastávkami. Netreba sa ale báť, do herného systému slušne zaučí rozšafný tutorial, ktorý vám po úvodných testovacích otázkach dokonca pridelí na telo šitého „osobného trénera“ (neviem prečo som práve ja dostal slušáckeho Ázijca v obleku s dioptrickými okuliarmi...). Skutočná náročnosť hry však spočíva v jej schopnosti pripútať vaše oči k displeju a len tak ich zase nepustiť. Jasné, ak máte osemnásť a v detstve ste zjedli tony mrkvy, ani len nežmurknete. Postarší recenzenti s okuliarmi našrobovanými k spánkom však už po dlhšom čase hrania potrebovali jemnú masáž čela a obočia. Nie je to však chyba hry, ktorá ponúka aj možnosť zoomovať na miniatúrne budovy – za všetko môže displej DS-ka, ktorý je pre potreby Sim City jednoducho malý.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

O Sim City sa mi píše tak dobre, až som naň znovu dostal chuť. Pohodová budovateľská stratégia sa napokon na Nintendo DS nevidí každý deň! A už vôbec nie stratégia kalibru Sim City, rokmi overenej klasiky. Do jeho vôd nevstupujte len v prípade, že: a) potrebujete permanentnú akciu v luxusnej 3D grafike, b) neprítomnosť streľby z brokovnice vo videohrách je podľa vás neprípustná programátorská chyba, c) noviny čítate výhradne s lupou.